Bà Bành Lệ Viện và Melania Trump tái ngộ, gây chú ý với khoảnh khắc thân mật

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và bà Melania Trump có màn chào hỏi vui vẻ tại Căn cứ Liên hợp Andrews, nối lại mối quan hệ từng được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có một khoảnh khắc vui vẻ bên đội quân danh dự tại Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 23/9, nơi hai người từng gặp nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump.

Hai bà mỉm cười và chào nhau dưới chân cầu thang chuyên cơ tại căn cứ quân sự này, nơi bà Bành Lệ Viện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đặt chân tới Washington.

Khi cùng chồng bước trên thảm đỏ sau lễ đón, bà Bành ra hiệu về phía đội quân danh dự, dường như nhận xét về chiều cao của các binh sĩ.

Sau nghi thức chào đón, hai đệ nhất phu nhân lại có một cuộc trao đổi ngắn. Bà Bành mấp máy môi nói “tuyệt vời” với bà Melania. Nội dung phần trò chuyện còn lại không nghe rõ.

Hai người từng có thời gian gặp gỡ và trò chuyện khi ông Tập tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida hồi tháng 4/2017.

Cuối năm đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh của vợ chồng ông Trump, bà Melania và bà Bành cùng tới một trường tiểu học, tham dự các tiết học và xem một chương trình biểu diễn văn hóa do học sinh thực hiện.

Sau chuyến đi, bà Melania gọi ông Tập và bà Bành là những “chủ nhà nồng hậu”, đồng thời chia sẻ về những cuộc trò chuyện riêng mà bà có được trong chuyến thăm.

Trong lễ đón ngày 23/9, bà Melania mặc bộ vest hai mảnh màu tối, kết hợp áo sơ mi trắng. Bà Bành mặc một chiếc váy màu xanh xám nhạt cùng khăn choàng sáng màu.

Trong khi đó, ông Trump và ông Tập cũng nhiều lần trao đổi thông qua phiên dịch trong buổi lễ, trong đó có cuộc trò chuyện trước khi vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc rời đi trên một chiếc xe Hongqi.

Ngày 24/9, hai đệ nhất phu nhân dự kiến sẽ cùng tới Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian sau lễ đón chính thức tại Nhà Trắng. Buổi tối cùng ngày, họ cũng sẽ tham dự quốc yến cùng chồng.

Theo SCMP