Hé lộ doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thiết bị y tế hàng trăm triệu USD cho nhóm Việt Mỹ

Doanh nghiệp này từng có tên VIETMY MEDICA PTE.LTD (Singapore). Trong 4 năm qua, công ty cung cấp thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD cho nhóm Việt Mỹ.

Từng mang tên VIETMY MEDICAL PTE. LTD.

Ngày 17/6/2025, dữ liệu ghi nhận Công ty Việt Mỹ nhập khẩu 1 hệ thống máy gia tốc hạt Cyclotron dùng sản xuất dược chất phóng xạ, model Cyclone KIUBE, cấu hình Cyclone KIUBE 150, mới 100%, do Ion Beam Applications SA (IBA) sản xuất, xuất xứ Bỉ. Giá trị của lô hàng được ghi tại trường FOB là 3,26 triệu USD.

Bên đứng tên xuất khẩu không phải nhà sản xuất là IBA mà là RADIATION & MOLECULAR IMAGING PTE. LTD. (gọi tắt là R&M), một doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy, R&M được thành lập ngày 29/9/2015, mã UEN 201536018N, đăng ký tại 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore.

Một chi tiết đáng chú ý là trước khi sử dụng tên RADIATION & MOLECULAR IMAGING PTE. LTD., doanh nghiệp này từng mang tên VIETMY MEDICAL PTE. LTD.

Trong hợp đồng ngày 10/4/2020, Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Sao Kim là khách hàng, còn R&M là nhà cung cấp.

Hàng hóa chính của hợp đồng là hệ thống gia tốc tuyến tính Infinity do Elekta Ltd. sản xuất, xuất xứ Anh. Giá riêng hệ thống chính là 3,04 triệu USD. Bao gồm một số hệ thống phụ trợ và thiết bị đi kèm, tổng giá trị là 3,653 triệu USD.

Mô hình hoạt động của nhóm Việt Mỹ.

Nhà sản xuất thiết bị trên là Elekta Ltd. R&M không sản xuất thiết bị nhưng đứng tên bên bán/nhà cung cấp; còn Sao Kim là bên mua. Điều đó cho thấy ít nhất trong giao dịch năm 2020, R&M tham gia với tư cách một doanh nghiệp thương mại thiết bị y tế, chứ không đơn thuần là một đơn vị giao nhận hay logistics.

Tuy có hợp đồng nhập hệ thống gia tốc tuyến tính của hãng Alekta Ltd. Nhưng dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không ghi nhận Sao Kim đứng tên trúng các gói tương ứng. Không rõ doanh nghiệp này có bán hệ thống gia tốc tuyến tính Alekta Ltd qua kênh khác ngoài đấu thầu hay không.

Ngược lại, Công ty Việt Mỹ lại là nhà thầu trúng nhiều gói thầu cung cấp hệ thống gia tốc tuyến tính, bao gồm các gói của hãng Alekta Ltd tại các cơ sở y tế từ năm 2018 – 2026. Tuy nhiên, sự khác biệt này chưa đủ để kết luận rằng thiết bị do Sao Kim mua, sau đó được chuyển giao cho Việt Mỹ đấu thầu.

Nhóm Việt Mỹ là khách hàng lớn nhất của R&M

Việt Nam là thị trường xuất khẩu chủ yếu của R&M, với tổng giá trị 108,77 triệu USD năm 2025, 34,11 triệu USD năm 2024, 24,16 triệu USD năm 2023 và 5,34 triệu USD năm 2022, theo dữ liệu thương mại Viettimes ghi nhận được trên các nền tảng thương mại quốc tế. Trong đó, Việt Mỹ và Sao Kim nổi lên là 2 đối tác thương mại lớn nhất, chiếm phần lớn tổng số tiền xuất khẩu hàng năm của R&M sang Việt Nam.

Dữ liệu thể hiện giá trị hàng hóa giữa R&M và Vietmy Medical JSC được thống kê khoảng 4,53 triệu USD năm 2022, 19,19 triệu USD năm 2023, 26,47 triệu USD năm 2024 và 84,62 triệu USD năm 2025.

Dữ liệu thương mại quốc tế giữa R&M (Singapore) với Công ty Việt Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu thương mại giữa R&M với Sao Kim Medical Co Ltd cho thấy giá trị hàng hoá năm 2023 là 4,97 triệu USD, năm 2024 là 297,1 nghìn USD, năm 2025 là 20,92 triệu USD.

Tuy vậy, dữ liệu thương mại chỉ phản ánh phạm vi thông tin mà nhà cung cấp dữ liệu thu thập được; để sử dụng làm căn cứ khẳng định tổng doanh số giữa hai bên cần đối chiếu thêm hồ sơ hải quan, hoá đơn, hợp đồng giữa 2 bên hoặc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp liên quan.

Dữ liệu này cho thấy quan hệ R&M - Việt Mỹ, Sao Kim không phải một giao dịch đơn lẻ. Quy mô giá trị ghi nhận tăng nhanh qua từng năm. Đặc biệt, tổng dữ liệu thương mại của R&M với Việt Mỹ và Sao Kim năm 2025 là 105,54 triệu USD. Tính theo tỷ giá USD trung bình của năm 2025, số tiền này tương đương 2.744 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Việt Mỹ năm 2025 trúng tất cả 53 gói thầu, tổng giá trị 1.823 tỷ đồng, trong đó có khoảng 1.697 tỷ đồng đến từ 41 gói thầu mua sắm hệ thống máy móc, thiết bị y tế cùng mua sắm linh kiện tại các bệnh viện.

Năm 2024, Việt Mỹ trúng thầu 46 gói, tổng khoảng 914 tỷ đồng, trong đó có 35 gói thầu mua sắm khoảng 779 tỷ đồng. Năm 2023 và 2022, Công ty Việt Mỹ lần lượt trúng 33 và 15 gói thầu tại các cơ sở y tế.

Đối với Công ty Sao Kim, năm 2025 trúng khoảng 11 gói thầu, tổng giá trị 172,2 triệu đồng, năm 2024 trúng 1 gói 25 tỷ đồng, năm 2023 không ghi nhận dữ liệu trúng thầu.

Đối chiếu dữ liệu thương mại của R&M với Việt Mỹ và Sao Kim có thể nhận thấy tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với tốc độ trúng thầu của 2 doanh nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt với Việt Mỹ, năm nào trúng thầu nhiều, dữ liệu thương mại với R&M cũng tăng theo.

Ngày 17/6/2025, R&M tiếp tục xuất hiện là bên xuất khẩu, Việt Mỹ là bên nhập khẩu hệ thống Cyclone KIUBE (xuất xứ Bỉ), cấu hình KIUBE 150; trị giá FOB là 3,26 triệu USD.

Việc R&M tại Singapore đứng tên bên xuất khẩu không đồng nghĩa chiếc máy phải được vận chuyển vật lý từ Bỉ sang Singapore rồi mới về Việt Nam. Trong thương mại quốc tế, dòng hàng hóa và dòng hợp đồng - hóa đơn - thanh toán có thể đi theo những tuyến khác nhau.

Dữ liệu do Viettimes ghi nhận, R&M tuy là doanh nghiệp Singapore nhưng có 4 tuyến hàng chính từ châu Âu đi trực tiếp về Việt Nam, gồm Rotterdam - Cát Lái, Rotterdam - Đình Vũ, Rotterdam – Nam Hải Đình Vũ và Amsterdam - Hà Nội. Dữ liệu chưa ghi nhận được R&M có tuyến hàng trực tiếp từ châu Âu về Singapore, nhưng lại có một tuyến hàng từ Singapore đi Hà Nội.

Điều này làm xuất hiện một khả năng cần kiểm chứng: R&M tham gia vào dòng mua bán tại Singapore trong khi hàng hóa thực tế đi từ châu Âu thẳng về Việt Nam?