Triều Tiên trình diễn khả năng tấn công bằng phương tiện lượn siêu thanh mới

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa mới tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, đánh dấu lần thử mới nhất kể từ khi nước này lần đầu đưa loại công nghệ này lên thử nghiệm vào tháng 9/2021.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía đông Triều Tiên. Các vật thể bay lần lượt khoảng 450 km và 600 km trước khi rơi xuống biển, cho thấy hệ thống mới được phát triển cho nhiệm vụ tác chiến chiến thuật ở tầm ngắn.

Năm 2025, Triều Tiên trở thành quốc gia đầu tiên công khai một tên lửa đạn đạo tầm ngắn tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm. Đây được xem là bước phát triển từ thiết kế KN-23, với khả năng được tối ưu hơn để né tránh các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hình ảnh tên lửa được đặt trên xe mang-phóng-tự hành, cùng màn hình giám sát xác định vũ khí này là Hwasong-11Ma-1.

Hwasong-11Ma-1 dường như là biến thể phát triển từ dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 của Triều Tiên, được phương Tây gọi là KN-23. Các nhà phân tích đánh giá hệ thống này được trang bị một phương tiện lướt siêu vượt âm.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo KN-23B của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Khác với đầu đạn của tên lửa đạn đạo thông thường, phương tiện lướt siêu vượt âm có thể cơ động trong giai đoạn cuối của hành trình thay vì tiếp tục bay theo một quỹ đạo đạn đạo tương đối dễ dự đoán. Khi kết hợp khả năng cơ động với tốc độ rất cao và quỹ đạo bay tương đối thấp, công nghệ này có thể khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả vũ khí mới là một thành tựu có “ý nghĩa to lớn”, đồng thời cho biết hệ thống này tích hợp “công nghệ quốc phòng tối tân”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng việc phát triển hệ thống mới sẽ củng cố năng lực tác chiến của đất nước. Ông cảnh báo đối phương “sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của những tiến bộ như vậy mà không cần bất kỳ lời giải thích nào”.

Ông Kim Jong-un nói thêm rằng năng lực mới sẽ khiến các đối thủ phải đối mặt với “một cơn đau đầu không thể chữa khỏi và một đòn đánh vô cùng khắc nghiệt, không thể tránh khỏi”.

Công nghệ lướt siêu vượt âm đang được chú ý

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11MA của Triều Tiên với phương tiện lượn siêu thanh. Ảnh: KCNA.

Giá trị tác chiến của phương tiện lướt siêu vượt âm được thể hiện rõ hơn trong một cuộc xung đột cường độ cao vào tháng 3/2026, khi Iran sử dụng tên lửa Fattah-2, loại vũ khí tích hợp công nghệ này, để tấn công các mục tiêu có giá trị cao tại Israel.

Tạp chí quân sự Military Watch Magazine nhận định Iran được cho là có thể đã đưa Fattah-2 vào biên chế với sự hỗ trợ từ hoạt động chuyển giao công nghệ của Triều Tiên. Hai nước vốn duy trì quan hệ quốc phòng chặt chẽ từ những năm 1980, trong đó có hoạt động chuyển giao tên lửa và các công nghệ liên quan của Triều Tiên.

Việc Bình Nhưỡng tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm lên các tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể thúc đẩy công nghệ này được phổ biến rộng hơn.

Một trong những hướng phát triển được chú ý là Nga, nơi hoạt động mua sắm quy mô lớn nhiều loại tên lửa từ Triều Tiên vẫn tiếp diễn. Nếu các hệ thống mới được chuyển giao, công nghệ phương tiện lướt siêu vượt âm có thể trở thành một phần trong năng lực tên lửa chiến thuật của các nước đối tác của Bình Nhưỡng.

Theo MW