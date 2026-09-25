Truyền thông Mỹ tẩy chay ông Trump, chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Mỹ chỉ được đưa tin dè dặt

Ông Tập Cận Bình được Tổng thống Donald Trump đích thân đón tại sân bay, nhưng nhiều hãng truyền thông Mỹ lại không phát trực tiếp sự kiện hay đưa tin nhanh để phản đối lệnh cấm tác nghiệp của Nhà Trắng.

Sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Tổng thống Donald Trump thậm chí đích thân tới sân bay đón ông Tập tận chân cầu thang máy bay. Tuy nhiên, do 3 cơ quan truyền thông Mỹ trước đó bị Nhà Trắng hạn chế tiếp cận để tác nghiệp, nhiều hãng truyền thông đồng loạt phản đối bằng cách tạm ngừng phát trực tiếp hoặc phát lại các hoạt động của tổng thống.

Kết quả là ngay cả sự kiện ông Tập Cận Bình tới Mỹ cũng chỉ được một số kênh truyền thông Mỹ đưa tin khá dè dặt.

Nhiều kênh truyền hình Mỹ không phát trực tiếp hoạt động của ông Trump

Ông Tập Cận Bình tới Washington vào chiều 23/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tổng thống Trump đã phá lệ ngoại giao khi trực tiếp tới căn cứ liên hợp Andrews để đón nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Thông thường, một sự kiện cấp cao như vậy sẽ được các mạng truyền hình lớn của Mỹ phát trực tiếp. Nhưng lần này, nhiều khán giả Mỹ không được xem hình ảnh trực tiếp, bởi các kênh truyền hình lớn đã ngừng phát trực tiếp hoặc phát lại những hoạt động của Tổng thống Trump kể từ ngày 21/9.

Động thái này nhằm phản đối việc Nhà Trắng cấm CNN, kênh tin tức MS NOW và trang tin Politico vào tác nghiệp tại Nhà Trắng.

Phóng viên Nhà Trắng của The Washington Post, Zakrzewski, thay vì phát hình trực tiếp đã sử dụng hình thức tường thuật bằng văn bản theo thời gian thực.

Ông Trump hôm 18/9 tuyên bố trên Truth Social sẽ cấm CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng, lý do theo ông là họ "đưa tin giả". Ảnh: Reuters.

Ông mô tả chiếc chuyên cơ chở ông Tập hạ cánh lúc 17 giờ 39 phút, mang dòng chữ “Air China”, rồi từ từ lăn qua khu vực đỗ máy bay trên đường băng.

Theo phóng viên The Straits Times tại Mỹ, các phát thanh viên của CNN và Fox chỉ đề cập ngắn gọn tới việc ông Tập tới Mỹ, không phát hình ảnh sự kiện, sau đó nhanh chóng chuyển sang những tin tức chính trị và dự báo thời tiết khác.

The New York Times và USA Today đăng ảnh trong các bài viết về chuyến thăm. Trong khi đó, The Washington Post và The Wall Street Journal không lập tức đưa tin về việc ông Tập tới Mỹ; khoảng 45 phút sau sự kiện vẫn chưa có bài tường thuật đầu tiên.

Phóng viên Zakrzewski cho biết các ekip của Fox, CBS và NBC vẫn có mặt tại căn cứ Andrews, nhưng không quay phim. Các phóng viên đang chờ phán quyết của thẩm phán liên bang về đơn kháng cáo liên quan đến lệnh hạn chế tác nghiệp của Nhà Trắng.

Thẩm phán Mỹ đình chỉ lệnh cấm của chính quyền Trump đối với phóng viên 3 cơ quan truyền thông

Rạng sáng 24/9 theo giờ địa phương, Thẩm phán Kelly thuộc Tòa án Quận liên bang Washington D.C. đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời trong 14 ngày, qua đó tạm ngăn chính quyền Trump thực thi lệnh cấm đối với 3 cơ quan truyền thông, đồng thời yêu cầu chính phủ lập tức trả lại thẻ tác nghiệp cho các phóng viên của họ.

Tuy nhiên, sau khi phán quyết được công bố, các phóng viên của Politico và MS NOW vẫn bị từ chối cho vào Nhà Trắng, trong khi một số nhân viên của CNN cũng chưa được phép vào.

Tuần trước, Tổng thống Trump cáo buộc 3 cơ quan truyền thông này liên tục đăng tải “tin giả” và ra lệnh cấm phóng viên của họ vào Nhà Trắng. CNN, MS NOW và Politico sau đó cùng khởi kiện, cho rằng lệnh cấm đã xâm phạm các quyền được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

CNN, hãng truyền thông lớn cùng với MS NOW và Politico bị chính quyền ông Trump cấm tiếp cận Nhà Trắng kể từ ngày 19/9. Ảnh: Reuters/Zaobao.

Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ quyết định của ông Trump, lập luận rằng chính quyền cần hạn chế quyền tác nghiệp của 3 cơ quan truyền thông vì lý do an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Thẩm phán Kelly bác bỏ lập luận này. “Trong hồ sơ vụ án không có đủ cơ sở thực tế để chứng minh lập luận của bị đơn rằng việc thu hồi các thẻ tác nghiệp lâu dài của nguyên đơn thực sự giúp bảo vệ an ninh quốc gia. Hồ sơ cũng không chứng minh được rằng việc tòa án yêu cầu khôi phục thẻ tác nghiệp trong thời gian vụ kiện được xét xử sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”, ông Kelly viết.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng chính Tổng thống Trump từng nói lệnh cấm được đưa ra vì 3 cơ quan truyền thông này đăng tải những thông tin mà ông cho là không chính xác và mang tính tiêu cực.

Thẩm phán Kelly dẫn lại 2 phán quyết trước đây để nhấn mạnh rằng các phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp tại Nhà Trắng có quyền được hưởng quy trình pháp lý đúng quy định trước khi quyền này bị thu hồi.

Theo ông, trong vụ việc hiện tại, Nhà Trắng dường như không dành cho 3 cơ quan truyền thông một cơ hội hợp lý để giải trình hoặc phản biện trước khi áp dụng biện pháp cấm.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Trump và các cơ quan truyền thông dòng chính ngày càng căng thẳng kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Đối với chính quyền Trump, quyết định này là một đòn giáng mạnh về mặt pháp lý, ít nhất trong giai đoạn 14 ngày mà lệnh hạn chế tạm thời có hiệu lực.

Nhiều hãng truyền thông đã đứng về phía nguyên đơn. Trước đó, Ủy ban Phóng viên vì Tự do Báo chí (Reporters Committee for Freedom of the Press) cùng The Washington Post, Fox News, Reuters và một số cơ quan truyền thông khác cũng đã đệ trình các bản ý kiến pháp lý lên tòa để ủng hộ bên khởi kiện.

Trong một bản ý kiến, các tổ chức này lập luận rằng việc tước quyền của phóng viên và cơ quan báo chí chỉ vì chính quyền cho rằng họ có một lập trường hoặc quan điểm nhất định là đi ngược với hàng chục năm án lệ của Tòa án Tối cao Mỹ.

Vụ kiện vì thế không chỉ liên quan đến quyền tác nghiệp của CNN, MS NOW và Politico, mà còn đặt ra vấn đề rộng hơn về ranh giới giữa quyền kiểm soát hoạt động của Nhà Trắng và quyền tự do báo chí được Tu chính án thứ nhất bảo vệ.

Theo Zaobao.