Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao tại Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 30/9/2025, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu. Ảnh: VGP

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam như Chính ủy Quân khu 9, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Khi tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP/LS

Trước đó, theo Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Ông Bình từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại tỉnh Kiên Giang như Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ (sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng), trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới tại Bộ Nội vụ.