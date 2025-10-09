S-400 khiến Ấn Độ mê mẩn: Hợp đồng mới sẽ được ký trong chuyến thăm New Delhi của ông Putin

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến ký hợp đồng mua thêm hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga vào đầu tháng 12, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang lên kế hoạch đặt thêm các đơn hàng mua hệ thống phòng không tầm xa S-400, theo các nguồn tin từ truyền thông trong nước. Các hợp đồng dự kiến được ký vào đầu tháng 12, trùng với chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận hồi đầu tháng 9 rằng họ đã bắt đầu đàm phán để mua thêm các tiểu đoàn S-400, sau khi hệ thống này được thử nghiệm chiến đấu lần đầu vào đầu tháng 5 trong các cuộc giao tranh với lực lượng Pakistan.

Theo giới chức quốc phòng Ấn Độ, chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch huy động khu vực tư nhân trong nước để xây dựng các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) cho dòng tên lửa phòng không này. Hiện Không quân Ấn Độ là lực lượng nước ngoài vận hành S-400 lớn nhất thế giới, sau khi ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD với Nga vào tháng 10/2018, đủ để trang bị cho 10 tiểu đoàn.

Bệ phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Việc Ấn Độ quyết định mua thêm S-400 xuất phát từ sự hài lòng với hiệu quả chiến đấu của hệ thống này, đánh dấu lần đầu tiên S-400 được thử nghiệm thực chiến bên ngoài chiến trường Ukraine.

Ngày 13/5, Thủ tướng Narendra Modi đã ca ngợi trực tiếp S-400, nhấn mạnh rằng “những khí tài như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước”.

Cùng quan điểm đó, Thống chế Không quân Amar Preet Singh phát biểu vào đầu tháng 8 rằng: “Hệ thống S-400 mà chúng ta vừa mua thực sự là một bước ngoặt... Tầm tiêu diệt của hệ thống này khiến máy bay đối phương không thể tiếp cận ở khoảng cách tối đa mà chúng có thể sử dụng vũ khí tấn công tầm xa, như các loại bom lượn tầm xa”.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ rằng S-400 đã bắn hạ ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Pakistan và một máy bay cỡ lớn – có thể là loại trinh sát điện tử (ELINT) hoặc cảnh báo sớm (AEW&C). Chiếc máy bay lớn bị bắn hạ ở khoảng cách tới 300 km, minh chứng cho tầm bắn vượt trội của tên lửa 40N6 mà chỉ riêng S-400 sở hữu.

Một vụ phóng tên lửa của hệ thống phòng không S-400. Ảnh: MW.

Sự quan tâm của Ấn Độ đối với việc mua thêm S-400 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa New Delhi và Washington xấu đi rõ rệt. Các quan chức Mỹ đã nhiều lần chỉ trích không chỉ thương mại dân sự mà còn việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu vũ khí Nga – điều mà Washington muốn thấy thay đổi.

Từ năm 2018, Mỹ từng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Ấn Độ tiếp tục mua S-400, nhưng New Delhi gần như phớt lờ các sức ép này. Kết quả là Washington buộc phải cấp miễn trừ trừng phạt, nhằm tránh làm rạn nứt mối quan hệ chiến lược song phương.

Tầm quan trọng của S-400 càng được củng cố sau khi các máy bay Rafale do Pháp cung cấp được cho là đã thể hiện kém hiệu quả trong các cuộc giao tranh hồi tháng 5. Cùng lúc, Trung Quốc – nước láng giềng và đối thủ chiến lược của Ấn Độ – đang nhanh chóng mở rộng và hiện đại hóa phi đội tiêm kích thế hệ thứ 5, đồng thời lên kế hoạch đưa máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu vào biên chế từ đầu thập niên 2030.

Trước bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đang cân nhắc nghiêm túc việc mua hoặc sản xuất theo giấy phép dòng tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ năm của Nga – một khí tài có thể phối hợp hiệu quả với S-400 để tạo nên lưới phòng không - tác chiến trên không toàn diện cho Ấn Độ trong thập kỷ tới.

Theo Military Watch