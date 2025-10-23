Cho chó Becgie nặng 30kg ăn, nữ chủ bị cắn nát 2 bàn tay phải phẫu thuật khẩn

Con chó Becgie nặng 30kg bất ngờ lao vào cắn chủ, khiến người phụ nữ 63 tuổi bị thương nặng, phải phẫu thuật khẩn. Cùng ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận thêm ba ca bị chó cắn đến tiêm phòng dại.

Việc WHO vừa tặng 9.000 liều vắc xin phòng dại cho Việt Nam chính là lời kêu gọi hành động trước tình trạng nhiều người bị chó dại cắn. Tuy nhiên, đáng lo khi những ngày gần đây, số người bị chó dại cắn vẫn liên tiếp nhập viện.

Chó nhà cũng nguy hiểm

Nạn nhân mới nhất là bà N.T.T, 63 tuổi, ở Hưng Yên, bị con chó Becgie Bỉ nặng khoảng 30kg trong nhà bất ngờ lao vào cắn khi đang cho ăn, vào chiều 22/10. Khi phát hiện, hàng xóm đã kịp thời đưa bà đến trạm y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lúc 20h20 cùng ngày.

Nạn nhân bị chó nhà cắn nát 2 bàn tay nhập viện

Chiều 23/10, trao đổi với VietTimes, BSCKI Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân bị nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Bàn tay phải bị rách vùng gốc ngón cái, bàn tay trái có nhiều vết thương sâu làm tổn thương gân, hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Sáng cùng ngà, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận thêm hai trường hợp khác bị chó cắn đến tiêm phòng. Đó là bà N.T.M, 54 tuổi, ở Hà Nội, bị chó nhà người quen tấn công khi đi mời dự đám cưới con. Bà vừa gọi cửa, con chó lao ra cắn vào mu bàn tay phải. Sau khi được sơ cứu tại trạm y tế xã, bà đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván và vắc xin dại.

Trường hợp khác là anh T.X.T, 42 tuổi, trong lúc làm công trình tại Vĩnh Hưng, Hà Nội, anh bị hai con chó cảnh chạy đùa ven đường lao vào cắn ở bắp chân phải. Dù vết thương không sâu do bị cắn qua lớp quần bảo hộ, nhưng vẫn bầm tím và rớm máu. Anh được tiêm phòng đầy đủ ngay sau đó.

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai ngày 22-23/10, bệnh viện đã tiếp nhận bốn người bị chó cắn đến điều trị và tiêm phòng.

Nhiều người bị chó dại cắn phải tiêm phòng

Bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo: “Tất cả các trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay. Cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván và vắc xin phòng dại. Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%.”

Bác sĩ Huyền nhấn mạnh, nhiều người vẫn chủ quan vì nghĩ rằng “chó nhà” không thể gây bệnh. Tuy nhiên, ngay cả những con vật nuôi lâu năm, trông có vẻ hiền lành cũng có thể mang virus dại nếu chưa được tiêm phòng hoặc từng tiếp xúc với nguồn bệnh.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người nuôi chó mèo cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khi đưa chó ra ngoài phải đeo rọ mõm, có người dắt và không để chó thả rông nơi công cộng.

Đặc biệt, không nên để trẻ nhỏ hoặc người già tiếp xúc gần với chó khi không có người trông giữ. Nếu vật nuôi có biểu hiện bất thường như sùi bọt mép, hung dữ bất thường, bỏ ăn hoặc chết đột ngột, cần báo ngay cho cơ quan thú y theo dõi, đồng thời xử trí y tế cho người bị cắn.