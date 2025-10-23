Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông về môi trường không khói thuốc

Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá” nhằm khuyến khích sáng tạo trong truyền thông y tế và lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, không khói thuốc trên toàn quốc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi là một sáng kiến truyền thông đầy ý nghĩa

Tại lễ phát động cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá” do Bộ Y tế phát động sáng nay, 23/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cuộc thi thể hiện sự đổi mới trong cách tiếp cận và truyền tải thông điệp sức khỏe. Đây không chỉ là sân chơi của cán bộ y tế CDC các tỉnh mà còn là nơi hội tụ những ý tưởng sáng tạo, góp phần thúc đẩy hành vi tích cực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ông Hà Anh Đức: Truyền thông đóng vai trò then chốt trong phòng, chống thuốc lá

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, trong 10 năm qua, công tác truyền thông về môi trường không khói thuốc đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại các cơ sở y tế giảm từ 23,6% năm 2010 xuống còn 21,3% năm 2023. Tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá đạt 74,2%.

“Những kết quả này cho thấy truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng. Cuộc thi sẽ tiếp tục tạo động lực để các cán bộ y tế phát huy tinh thần sáng tạo, đưa thông điệp ‘môi trường không khói thuốc’ đến gần hơn với từng người dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Ông Vũ Mạnh Cường: Cuộc thi nhằm truyền cảm hứng xây dựng môi trường không khói thuốc

Còn theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi có hai hình thức dự thi chính: video clip (thời lượng 30 giây – 2 phút) và poster (kích thước A3 hoặc A2). “Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, sâu sắc về nỗ lực phòng, chống tác hại thuốc lá, truyền cảm hứng hành động xây dựng môi trường trong lành đến từng cá nhân và cộng đồng,” ông nói.

Cuộc thi dành riêng cho cán bộ CDC các tỉnh, thành phố, với cơ cấu giải thưởng phong phú ở cả hai hạng mục video và poster. Mỗi hạng mục gồm 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 3 giải Nhì (12 triệu đồng), 5 giải Ba (10 triệu đồng), 7 giải Khuyến khích (8 triệu đồng) cùng nhiều giải phụ cho tác phẩm sáng tạo và ấn tượng nhất. Đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất cũng được trao thưởng 20 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20/10 đến 20/11/2025. Người dự thi có thể gửi bài qua email tochucsukient5g@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương (số 366 Đội Cấn, Hà Nội).

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 tại Hà Nội.