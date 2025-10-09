Jensen Huang: “Gia đình tôi sẽ không thể đến Mỹ" với chính sách nhập cư hiện nay của ông Trump

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết gia đình ông sẽ không thể di cư sang Mỹ nếu chính sách nhập cư của Donald Trump với mức phí 100.000 USD cho visa H-1B được áp dụng vào thời điểm đó.

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, hôm 8/10 cho biết rằng việc gia đình ông nhập cư vào Mỹ “sẽ không thể xảy ra” nếu chính sách hiện tại của chính quyền Trump được áp dụng vào thời điểm ông nhập cư.

Tuyên bố của ông Huang được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9 rằng các doanh nghiệp sẽ phải trả 100.000 USD cho mỗi thị thực H-1B, loại thị thực tạm thời dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Huang, sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc) và từng sống ở Thái Lan, di cư đến Mỹ năm 9 tuổi cùng anh trai. Cha mẹ ông sang đoàn tụ khoảng 2 năm sau đó.

“Tôi không nghĩ rằng gia đình tôi có thể chi trả nổi 100.000 USD, và vì thế cơ hội để chúng tôi đến được đây… sẽ không bao giờ thành hiện thực”, Huang nói trong chương trình Squawk Box của CNBC.

Việc ông Trump bất ngờ tăng phí H-1B đã gây chấn động trong giới công nghệ, vốn phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn nhân lực quốc tế, đặc biệt là từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), Amazon là doanh nghiệp tài trợ nhiều thị thực H-1B nhất trong năm tài khóa 2025, với hơn 10.000 hồ sơ. Các “ông lớn” khác như Microsoft, Meta, Apple và Google cũng nằm trong nhóm dẫn đầu, mỗi công ty có hơn 4.000 đơn được chấp thuận.

“Nhập cư là nền tảng của giấc mơ Mỹ”, Huang nói. “Đó là lý tưởng rằng bất kỳ ai cũng có thể đến Mỹ và bằng sự chăm chỉ cùng tài năng, họ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân”.

Huang chia sẻ thêm rằng cha mẹ ông đã đến Mỹ để cả gia đình có thể “hưởng trọn những cơ hội” và sống trong “một đất nước tuyệt vời”.

Ông cũng xác nhận rằng Nvidia, công ty hiện tài trợ cho 1.400 thị thực, sẽ tiếp tục chi trả toàn bộ phí H-1B cho nhân viên nhập cư. Huang bày tỏ hy vọng rằng chính sách nhập cư hiện nay sẽ được “điều chỉnh và cải thiện” để “vẫn còn những cơ hội bất ngờ có thể xảy ra”.

Dù thừa nhận rằng hành trình của gia đình mình sẽ bị chặn đứng nếu chính sách của Trump tồn tại vào thời điểm đó, Huang vẫn cho rằng những thay đổi này “vẫn sẽ giúp Mỹ thu hút nhân tài giỏi nhất thế giới”.

Một số lãnh đạo công nghệ khác cũng bày tỏ sự ủng hộ với chính sách của ông Trump. Giám đốc điều hành Netflix – Reed Hastings gọi mức phí mới là “một giải pháp tuyệt vời” trong bài đăng trên X.

“Điều đó có nghĩa là H-1B sẽ chỉ được sử dụng cho các công việc có giá trị cao và mang lại sự chắc chắn hơn cho các vị trí này”, Hastings viết.

Vào tháng 9, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng nói với CNBC rằng ông ủng hộ các thay đổi.

“Chúng ta cần thu hút những người thông minh nhất đến với đất nước này, và việc đơn giản hóa quy trình cũng như đưa ra các ưu đãi tài chính rõ ràng là điều tốt”, Altman nhận định.

Theo CNBC