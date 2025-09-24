Sự thật về những nghi vấn liên quan ứng viên phó giáo sư Vũ Quốc Đạt

Có một số ý kiến cho rằng lý lịch khoa học của TS Vũ Quốc Đạt, ứng viên phó giáo sư ngành Y học Trường Đại học Y Hà Nội, có nhiều thông tin chưa rõ ràng. Nhưng những bằng chứng thực tế trình ra Hội đồng Giáo sư Nhà nước lại bác bỏ hoàn toàn.

Trước thời điểm Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xem xét, đã có một số ý kiến cho rằng lý lịch khoa học của TS Vũ Quốc Đạt, ứng viên phó giáo sư ngành Y học Trường Đại học Y Hà Nội, có nhiều thông tin chưa rõ ràng.

TS Đạt là giảng viên bộ môn Truyền nhiễm Trường Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới và Can thiệp giảm hại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thành viên Mạng lưới đánh giá và ứng phó về lâm sàng các bệnh mới nổi của WHO.

Vì thế, VietTimes đã liên lạc với lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội để tìm hiểu sự việc và tiếp cận những bằng chứng mà TS Đạt đã trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Bằng cấp hợp pháp, không có “khai man hồ sơ”

Nội dung đầu tiên cho rằng TS Đạt “khai man hồ sơ khoa học”. Nhưng thực tế, toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư của TS Đạt đã được công bố công khai trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước với các thông tin về bằng cấp, công trình nghiên cứu, thời gian đào tạo đều minh bạch, rõ ràng.

TS Vũ Quốc Đạt theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền nhiễm, được Bộ Y tế cấp bằng ngày 31/1/2013 và trong hồ sơ, ông cũng khai rõ là không có bằng thạc sĩ.

Về bằng tiến sĩ, văn bằng của ông được cấp ngày 16/4/2020 bởi Đại học Mở (The Open University, Vương quốc Anh), sau đó đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận (sổ đăng ký 016990/CNVB.TS ngày 09/11/2020).

Theo TS Đạt, đây là văn bản pháp lý chứng minh tính hợp pháp cũng như xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, một số người đã dựa vào thông tin tự do trên trang ORCID để cho rằng TS Đạt khai man. Tuy nhiên, ORCID chỉ là hệ thống do các nhà nghiên cứu tự đăng ký, không có giá trị pháp lý. Việc dùng nguồn này làm “chứng cứ” để cáo buộc một giảng viên là thiếu cơ sở.

TS Vũ Quốc Đạt điều trị cho bệnh nhân lây nhiễm

Đại học Mở Vương quốc Anh: không phải “trường ma”

Một trong những ý kiến cho rằng ông Đạt lấy bằng tiến sĩ ở một “trường ma”. Nhưng trên thực tế, Đại học Mở Vương quốc Anh là cơ sở giáo dục hợp pháp, được chính phủ Anh công nhận và quản lý.

Trường có trụ sở tại Walton Hall, Milton Keynes, được xếp hạng 801–1000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2025 của Times Higher Education. Đây là bảng xếp hạng uy tín mà ngay cả nhiều trường đại học lớn tại Việt Nam cũng tham khảo.

Không chỉ vậy, luận án tiến sĩ của ông Đạt còn được lưu trữ công khai trên kho học liệu của trường (https://oro.open.ac.uk/70201/). Luận án ghi rõ quá trình nghiên cứu được thực hiện tại Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford Việt Nam – một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu về bệnh truyền nhiễm. T

Thông tin này hoàn toàn phù hợp với quy định quốc tế về việc xác định địa chỉ nghiên cứu, như hướng dẫn của Ủy ban các biên tập viên tạp chí y khoa quốc tế (ICMJE).

Việc cấp bằng tiến sĩ và chấp nhận công bố luận án trên website của trường là minh chứng cho việc Đại học Mở, Vương quốc Anh chấp nhận các kết quả nghiên cứu, công bố liên quan đến luận án và địa chỉ đơn vị nghiên cứu.

Đặc biệt, ông Đạt còn trình ra Hội đồng Giáo sư nhà nước Thư xác nhận của Đại học Mở, Vương quốc Anh về việc ông đã đăng ký nhập học, thời gian theo học, hình thức học tập, địa chỉ, tư cách pháp nhân của trường, thời gian nộp luận án, thời gian bảo vệ luận án, thời gian cấp bằng.

Như vậy, cáo buộc về “trường ma” là vô căn cứ.

Một ý kiến khác cho rằng hồ sơ của TS Đạt “mâu thuẫn về thời gian công tác và học tiến sĩ”. Nhưng thực tế, quá trình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của ông gắn liền với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương – bệnh viện thực hành chính của Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội. Điều này cho phép ông vừa làm nghiên cứu, vừa giảng dạy, vừa tham gia công tác lâm sàng trong quá trình thực hiện đề tài.

“Việc hoàn thành luận án, bảo vệ thành công và được cấp bằng tiến sĩ năm 2020 chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực và hiệu quả công việc của tôi” – TS Đạt chia sẻ.

Hướng dẫn học viên cao học: không có “siêu tốc”

Trước ý kiến cho rằng TS Đạt hướng dẫn học viên cao học “tốt nghiệp siêu thần tốc”, việc đối chiếu hồ sơ, thời gian học tập và quyết định đào tạo, hướng dẫn, công nhận tốt nghiệp cho thấy đều phù hợp quy định.

Ví như học viên Trần Thị Thanh Tâm và Niyasith Fongsinouan nhập học năm 2022. Đến năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội ra quyết định giao đề tài và cử ông Đạt hướng dẫn. Tháng 1/2025, cả hai được công nhận tốt nghiệp. Như vậy, quá trình kéo dài đúng khung thời gian 2–3 năm như các chương trình thạc sĩ thông thường cho thấy không có chuyện “đi tắt”, “rút ngắn thời gian”, càng không có chuyện ông Đạt “tự ký quyết định cho học trò mình”.

Có nội dung cho rằng ông Đạt “kỷ lục tham gia phát triển chương trình đào tạo”. Tuy nhiên, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành quyết định phân công hàng trăm giảng viên tham gia xây dựng chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa. Trong đó, vai trò của từng thành viên được phân công cụ thể bởi trưởng module.

Các bằng chứng được trình ra cho Hội đồng Giáo sư nhà nước đã cho thấy việc ông Đạt có tên trong danh sách tham gia hoàn toàn đúng quy trình và phản ánh sự tham gia tập thể.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương đánh giá TS Đạt có chuyên môn và năng lực

Trao đổi với Viettimes, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội, cho rằng TS Vũ Quốc Đạt là một giảng viên được đào tạo bài bản ở nước ngoài, có năng lực, chuyên môn vững vàng và xứng đáng là ứng viên phó giáo sư ngành Y học.

Cũng theo PGS Hương, hệ thống giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam đang từng bước hội nhập quốc tế, áp dụng khung trình độ quốc gia và tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế. Việc kiểm định bằng cấp, công nhận văn bằng từ nước ngoài đều có quy trình chặt chẽ do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.