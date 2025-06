Theo dấu dòng tiền: Nhà đầu tư địa ốc đang đổ về khu vực nào?

Dòng tiền dịch chuyển vào phía Nam

Thông tin trên được dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn đưa ra trong xu hướng mua nhà năm 2025 mới đây.

Dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group cũng cho rằng TP.HCM và các tỉnh lân cận vẫn luôn là một thị trường bất động sản hợp khẩu vị với nhà đầu tư Hà Nội.

Khảo sát cho thấy gần 50% khách hàng thể hiện sự quan tâm đến phân khúc căn hộ chung cư tại TP.HCM, trong đó 20% sẵn sàng xuống tiền ngay. Thị trường bất động sản phía Nam bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc hơn so với mặt bằng chung cả nước kể từ đầu quý II/2025.

Theo số liệu của DKRA Group, kết thúc tháng 4/2025 - tháng đầu tiên của quý II, giao dịch đã tăng ở các phân khúc cốt lõi của thị trường. Cụ thể, đối với phân khúc chung cư, có 12.498 căn hộ được mở bán, với 2.771 căn ghi nhận giao dịch thành công, tăng 2% so với tháng 3. Trong đó Bình Dương là địa phương có số lượng sản phẩm mở bán cao nhất với 48,6%, TP.HCM đứng thứ hai với 47,5%.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng, nhất là tại các địa phương sáp nhập TP.HCM là Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu, ghi nhận mức tăng phổ biến 5-7% so với đầu năm.

Đặc biệt, tiêu thụ trong phân khúc nhà phố, biệt thự đã tăng 11,5% so với tháng trước. Theo đó, trong tháng 4 có 6.176 căn được mở bán, tăng 27% so với tháng 3, tiêu thụ đạt 1.327 căn. Giao dịch thành công chủ yếu ở các dự án đang mở bán tại Long An.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn mới đây cũng cho thấy, tháng 5/2025, lượng người quan tâm chung cư tại TP.HCM tăng 17%, đất nền và nhà riêng cùng tăng 7%, nhà mặt phố tăng 4% và biệt thự tăng 22% so với tháng 4.

Giá bán và giá cho thuê chung cư tại TP.HCM vẫn tiếp tục tăng, các tỉnh lân cận TP.HCM cũng tăng nhẹ giá bán. Cụ thể, giá bán trung bình chung cư TP.HCM khoảng 60 triệu đồng/m2, tăng 46% so với quý I/2021. Giá cho thuê chung cư TP.HCM tăng khoảng 9%, đạt 12 triệu đồng/căn.

Tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Nam ghi nhận từ tháng 4 khi hàng loạt đại dự án mới mở bán. Chẳng hạn như dự án đại đô thị Vinhomes Green City (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An) khởi công cuối tháng 3/2025.

Với quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, Vinhomes Green City vừa gây “sóng” trên thị trường bất động sản Long An khi Vingroup bất ngờ tung ra mức giá thấp nhất chưa từng có cho các căn nhà phố với mức giá chỉ từ 4,79 tỷ đồng với 2 lựa chọn là bàn giao thô và giãn xây. Với “cú chơi lớn” này, ngay tại sự kiện ra mắt dự án, Vingroup đã nhận ngay 1.000 booking chuyển thành cọc.

Dự án Vinhomes Green City.

Hay như dự án Eco Retreat của Tập đoàn Ecopark tại Long An cũng ghi nhận 1.000 giao dịch thành công trong tháng 4/2025.

Tương tự, tại dự án Astral City được đổi tên thành La Pura (TP Thuận An, Bình Dương) do Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm nhà phát triển cũng khuấy động thị trường bất động sản phía Nam, khi giao dịch thành công 95% tổng quỹ hàng của phân khu Zenia chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt. Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh mở bán dự án K-Home tại Bình Dương hồi cuối tháng 4 cũng ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công.

Ngoài ra, sự kiện đáng chú ý nhất trên thị trường phía Nam phải kể đến phiên livestream bán nhà tối 18/6 của CEO Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đô la) đã khiến giới bất động sản “dậy sóng”. Phiên phát sóng kéo dài 3 tiếng 23 phút livestream đã chốt được 517 khách hàng đặt chỗ mua căn hộ, tổng giá trị lên tới 800 tỷ đồng.

Cùng với những dự án mở bán rầm rộ trong quý II, thị trường phía Nam sắp đón thêm nhiều dự án mới, có thể kể đến như: dự án Symphony of Life (Symlife), dự án The Emerald 68 đều ở Bình Dương, khu đô thị Bình An Đức Hòa tại Long An, dự án Spring Ville Nhơn Trạch ở Đồng Nai.

Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn khác đang “thai nghén” ở phía Nam như: Vinhomes Tân Mỹ (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) có quy mô 930ha, tổng mức đầu tư dự kiến 74.400 tỷ đồng; Vinhomes Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) có quy mô 1.090ha, tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng…

Nhà đầu tư đón “sóng” sáp nhập

Thông tin về việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã tạo tâm lý tích cực cho thị trường bất động sản tại các khu vực phía Nam. Theo chuyên gia CBRE Việt Nam, hoạt động săn tìm bất động sản của nhà đầu tư đã diễn ra trước khi danh sách các tỉnh, thành sáp nhập được công bố.

Chuyên gia này cho biết gần đây, mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận tăng lần lượt là 13%, 49% và 42%.

Vị này dự báo giá bất động sản Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) sẽ tiếp tục tăng thêm 15-20% hậu sáp nhập. Hiện mặt bằng giá căn hộ TP.HCM đã khá cao, trong khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu còn ở ngưỡng thấp. Hai khu vực này sẽ lấy giá bất động sản TP.HCM làm “điểm chuẩn” so sánh và tăng theo trong thời gian tới.

Trong khi đó, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills TP.HCM cho rằng việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo ra một trung tâm kinh tế - đô thị mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của 3 địa phương.

Đồng thời, sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khi các rào cản hành chính, pháp lý giữa các địa phương được xóa bỏ, đồng bộ hóa về hạ tầng, quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Đối với TP.HCM, chuyên gia này cho rằng sau sáp nhập, các huyện ngoại thành giáp ranh Bình Dương và Đồng Nai như Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ sẽ hưởng lợi lớn từ việc đồng bộ hạ tầng và mở rộng quy hoạch vùng. Thị trường bất động sản tại đây được dự báo sẽ sôi động với loạt dự án nhà ở, khu đô thị vệ tinh phục vụ nhu cầu giãn dân và phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Dù thị trường phía Nam đang có dấu hiệu tích cực, song giới chuyên gia vẫn khuyến cáo cần thận trọng với các dự án “ma”, pháp lý chưa đầy đủ hoặc chiêu trò thổi giá.

Tuy nhiên, với sự dịch chuyển rõ rệt về dòng tiền, tâm lý người mua và sự điều chỉnh chiến lược từ các nhà phát triển, bất động sản phía Nam đang dần lấy lại vị thế dẫn dắt thị trường. Nếu không có cú sốc chính sách hoặc biến động lớn, nửa cuối năm 2025 sẽ là thời điểm định hình lại “cuộc chơi” và sân khấu đang nghiêng về phía Nam.