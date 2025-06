Thêm 'đại gia' muốn làm đường sắt tốc độ cao 100 tỷ USD, miễn phí vé 6 tháng và không cần đặc quyền

Liên minh đầu tư Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Mỹ) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Liên minh đầu tư Mekolor & Great USA đề xuất tham gia phát triển Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn tự có.

Cụ thể, Liên minh đầu tư làm nhà đầu tư trực tiếp (hoặc hình thức đầu tư khác do Nhà nước chỉ định) thực hiện Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư là 100 tỷ USD, trong đó bao gồm khoảng 10 tỷ USD để triển khai vận hành sau xây dựng và 10 tỷ USD để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Toàn bộ 100% vốn do Liên minh đầu tư Mekolor & Great USA tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt (100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Capital - thuộc hệ sinh thái của Mekolor & Great USA)

Theo đó, Liên minh đầu tư Mekolor và Great USA không yêu cầu Chính phủ bất cứ đặc quyền nào, kể cả cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính để thực hiện dự án.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước để thực hiện và hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về dự án đường sắt tốc độ cao và quy định pháp luật của Việt Nam”, Liên minh này nhấn mạnh, đồng thời đưa ra một loạt cam kết.

Trong đó, cam kết hoàn thành và đưa Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào khai thác vận hành sau 5 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch. Đề xuất thời hạn khai thác dự án trong vòng 49 năm.

Cam kết sẽ dành 10 tỷ USD bằng nguồn vốn tự thu xếp để phối hợp, đồng hành cùng Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân để có mặt bằng sạch thực hiện dự án nhanh nhất.

Cam kết sẽ đồng hành cùng các bộ, ban, ngành trong việc quyết định chọn đối tác chiến lược có công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, đạt tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Cam kết Dự án có độ bền, kỹ thuật xây dựng và vận hành tiên tiến, an toàn nhất và phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.

Cam kết hợp tác chặt chẽ với đối tác cũng như chịu toàn bộ chi phí để nhận chuyển giao công nghệ toàn diện, từ đó làm chủ công nghệ tiếp nhận, điều hành, vận chuyển và phát triển công nghiệp đường sắt từ sản xuất trang thiết bị, vận hành, quản trị... Điều này nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất về công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn của quốc tế và Việt Nam, chủ động trong tất cả các khâu vận hành, sửa chữa, bảo trì…

Cam kết sử dụng 95% nhân lực, đội ngũ vận hành dự án là người Việt. Đồng thời, Liên minh đầu tư khẳng định sẽ hợp tác với các nhà thầu, đối tác sản xuất trong nước có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định để cung ứng các vật tư thành phần cho dự án.

Cam kết phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng trong việc thống nhất về cơ chế để điều tiết giá một cách minh bạch, có kiểm toán độc lập. Cam kết miễn phí 100% giá vé trong 6 tháng cho tất cả người dân khi tham gia vận chuyển bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Liên minh đầu tư Mekolor và Great USA xin được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt về đầu tư, về thuế khi nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đường sắt… để phục vụ cho dự án.

Liên minh đầu tư cũng đề xuất mở rộng hợp tác, khai thác quỹ đất và đô thị hoá dọc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam để triển khai đầu tư nhằm tạo thêm các hệ sinh thái phụ cận chất lượng cao.

Mekolor tự giới thiệu là một tổ chức tư nhân được sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một “bộ não đổi mới kinh tế" với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; Kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về “tín dụng” và “tài sản”.

Năm 2021, công ty này từng gây xôn xao khi định tổ chức một cuộc họp báo quốc tế trực tuyến để tố một ngân hàng chiếm dụng 10 tỷ Euro. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ đã không đồng ý cho cuộc họp báo diễn ra.

DN này cũng từng khởi kiện một công ty của Anh để đòi bồi thường 20 tỷ Euro (EUR).

Với GREAT USA Inc, văn bản này giới thiệu đây là 1 một doanh nghiệp được thành lập tại Florida (Hoa Kỳ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế. GREAT USA Inc đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon như USDG (gắn với USD) và EURG; Kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental – Social – Governance); Điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu. Với năng lực pháp lý tại Hoa Kỳ và mạng lưới đối tác quốc tế, GREAT USA Inc đóng vai trò là cổng thanh khoản, kiểm toán và kết nối vốn xuyên quốc gia cho toàn bộ Great Network.