Tin nóng công nghệ 14/8: Gemini có tính năng mới; Ghép não AI giúp bệnh nhân nói được sau 18 năm

Gemini được bổ sung một số tính năng mới; iPhone 17 Air lộ diện qua video ngắn; DeepSeek V2 trì hoãn phát hành vì chip Huawei; Ghép não AI giúp bệnh nhân nói được... là tin KHCN nổi bật ngày 14/8.

1. Gemini được cập nhật tính năng mới

Ảnh minh họa: Phone Arena

Google vừa triển khai bản cập nhật cho ứng dụng Gemini, giúp trợ lý AI thông minh và tùy biến hơn, đồng thời tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng. Tính năng Personal Context cho phép Gemini ghi nhớ chi tiết từ các cuộc trò chuyện trước để đưa ra phản hồi phù hợp hơn với sở thích và nhu cầu, ví dụ như gợi ý sách hoặc chủ đề bạn từng quan tâm. Người dùng có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.

Bản cập nhật cũng bổ sung chế độ Temporary Chat, cho phép trò chuyện một lần duy nhất mà không ảnh hưởng đến mô hình AI hoặc lịch sử trò chuyện. Các cuộc hội thoại trong chế độ này không hiển thị trong danh sách gần đây, không được dùng để huấn luyện AI và sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

Google cũng đổi tên mục “Gemini Apps Activity” thành “Keep Activity” nhằm giúp người dùng dễ quản lý dữ liệu hơn. Khi bật tùy chọn này, một phần nội dung tải lên như hình ảnh hay tệp sẽ được sử dụng để cải thiện dịch vụ. Người dùng vẫn có thể tắt tính năng này hoặc chuyển sang Temporary Chat để đảm bảo không lưu trữ dữ liệu.

2. DeepSeek hoãn phát hành mẫu AI mới do trục trặc kỹ thuật với chip Huawei

Ảnh minh họa: Reuters

DeepSeek, công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc, đã quyết định trì hoãn kế hoạch ra mắt mẫu AI thế hệ kế tiếp (R2) do không thể huấn luyện mô hình thành công bằng chip nội địa của Huawei. Mặc dù chính phủ khuyến khích sử dụng chip Ascend thay vì dựa vào công nghệ Mỹ, các kỹ sư của DeepSeek vẫn không thể khởi động một phiên huấn luyện ổn định trên nền tảng đó, buộc phải sử dụng chip NVIDIA cho giai đoạn huấn luyện. Việc này cho thấy những giới hạn hiện hữu của nền công nghệ chip nội địa trong việc thay thế hoàn toàn các giải pháp của Mỹ.

Trước đó, DeepSeek đã tạm hoãn phát hành R2 vì CEO Liang Wenfeng (Lương Văn Phong) không hài lòng với hiệu năng hiện tại của mô hình, cùng với khó khăn trong việc tiếp cận các máy chủ NVIDIA trong nước do bị kiểm soát xuất khẩu.

Việc xuất khẩu chip NVIDIA H20 sang Trung Quốc bị hạn chế từ tháng 4 khiến việc triển khai rộng rãi R2 trở nên phức tạp, làm chậm tiến độ ra mắt của mô hình.

3. iPhone 17 Air lộ diện trong một video ngắn

Mô hình iPhone 17 Air. Ảnh: Majin Bu

Một video rò rỉ từ leaker Majin Bu trên X (Twitter) đã hé lộ mẫu mô hình (dummy unit) của iPhone 17 Air với tông màu Sky Blue nhẹ nhàng, tạo cảm giác tinh tế. Máy xuất hiện trong cảnh so sánh với iPhone 16 Pro phiên bản Desert Titanium, nổi bật với thiết kế siêu mỏng, được kỳ vọng là một trong những iPhone mỏng nhất từng được Apple sản xuất.

Dự kiến iPhone 17 Air sẽ được công bố trong sự kiện mùa thu 2025. Máy hướng đến thiết kế nhẹ và mảnh mai, tích hợp màn hình sáng hơn, cải thiện hiệu suất pin, hệ thống camera cải tiến cho chụp thiếu sáng tốt hơn và sử dụng vật liệu mới để giảm trọng lượng mà không làm mất độ bền.

Theo giới thạo tin, iPhone 17 Air sẽ có các tùy chọn màu sắc nhẹ nhàng gồm: Sky Blue, vàng nhạt (light gold/sandy), đen và trắng/silver.

4. Google đầu tư 9 tỷ USD mở rộng hạ tầng AI và điện toán đám mây

Ảnh minh họa: Reuters

Google (thuộc Alphabet) vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 9 tỷ USD trong vòng hai năm tới tại bang Oklahoma, Mỹ, nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI và đám mây. Dự án bao gồm xây dựng một khu trung tâm dữ liệu mới tại Stillwater và mở rộng cơ sở hiện có ở Pryor, đồng thời triển khai chương trình giáo dục và phát triển nguồn nhân lực AI.

Động thái này đến trong bối cảnh cạnh tranh giữa các “ông lớn” công nghệ ngày càng gay gắt để đáp ứng nhu cầu về AI và điện toán đám mây. Alphabet cũng vừa tăng kế hoạch vốn đầu tư cho năm 2025 lên khoảng 85 tỷ USD (tăng từ 75 tỷ USD ban đầu), một phần trong đó sẽ dành cho khu vực này. Ngoài ra, Google đã cam kết 1 tỷ USD hỗ trợ đào tạo và giáo dục AI tại các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận Mỹ, với hơn 100 trường tham gia chương trình.

5. Cấy ghép não bằng AI giúp bệnh nhân liệt nói lại sau 18 năm

Các nhà nghiên cứu từ UC Berkeley và UCSF (Mỹ) đã đạt được một bước tiến lớn trong công nghệ giao diện não – máy tính (BCI) khi giúp một người phụ nữ khôi phục khả năng nói sau 18 năm bị liệt. Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và một thiết bị cấy ghép não tiên tiến, hệ thống đã giải mã tín hiệu thần kinh từ vùng não điều khiển lời nói và chuyển chúng thành giọng nói tổng hợp theo thời gian thực.

Công nghệ này không chỉ khôi phục khả năng giao tiếp mà còn giúp tái tạo giọng nói và biểu cảm khuôn mặt đặc trưng của người bệnh, mang lại trải nghiệm giao tiếp tự nhiên hơn so với các phương pháp hỗ trợ truyền thống.

Người phụ nữ này bị mất khả năng nói do đột quỵ thân não khi mới 30 tuổi. Thiết bị BCI bao gồm một mảng điện cực được cấy lên bề mặt não và kết nối với hệ thống AI để học cách “dịch” tín hiệu thần kinh thành lời nói. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống đạt tốc độ giao tiếp hơn 60 từ/phút với độ chính xác cao. Thành tựu này mở ra hy vọng cho hàng triệu người trên thế giới bị mất khả năng giao tiếp do chấn thương hoặc bệnh lý thần kinh, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt trong việc ứng dụng AI và công nghệ thần kinh để khôi phục chức năng con người.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, Interesting Engineering