Lý do giá trị của Tesla Cybertruck giảm mạnh

Tesla, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xe điện, đã tạo cú hích lớn khi giới thiệu Cybertruck — mẫu bán tải điện với thiết kế góc cạnh, công suất hơn 800 mã lực, khả năng kéo 11.000 pound (khoảng 4.600 kg). Được quảng bá là phương tiện lý tưởng cho địa hình off-road, Cybertruck nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, giá trị của mẫu xe này trên thị trường đã qua sử dụng lao dốc đáng kể. Theo dữ liệu từ CarGurus, giá trung bình một chiếc Cybertruck cũ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức giảm chung của xe Tesla chỉ vào khoảng 13%. Nguyên nhân đến từ hàng loạt sự cố kỹ thuật, các đợt thu hồi quy mô lớn khiến hình ảnh thương hiệu Tesla bị ảnh hưởng tiêu cực.

Hàng loạt sự cố và các đợt thu hồi liên tiếp

Ngay trong năm đầu tiên, Cybertruck đã đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về hiệu suất và kết cấu. Tháng 1/2024, toàn bộ xe đời mới bị thu hồi vì chữ trên đèn cảnh báo quá nhỏ, không đạt chuẩn an toàn. Tháng 4, gần 4.000 xe phải sửa chữa vì bàn đạp ga có nguy cơ bị lỏng. Đến tháng 6, hơn 11.000 xe bị thu hồi do các chi tiết trang trí không đảm bảo.

Các đợt thu hồi tiếp theo bao gồm lỗi cần gạt nước kính chắn gió, camera lùi không hiển thị hình ảnh thời gian thực, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn ngừng hoạt động và cảm biến áp suất lốp không làm việc. Đây là những lỗi kỹ thuật gây ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của người lái và hành khách.

Sang đầu năm 2025, Cybertruck tiếp tục gặp rắc rối với lỗi thanh giằng ngang — một tấm ốp bên ngoài thân xe — có nguy cơ bị lỏng và rơi ra khi đang di chuyển. Sự cố này buộc Tesla phải triệu hồi hơn 46.000 xe, do tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài những vấn đề trên, nhiều người dùng phản ánh xe bị rỉ sét sớm, hệ thống điều khiển tự động hoạt động thiếu ổn định và tay nắm cửa tự động có lúc bị kẹt hoặc không mở được. Đối với một mẫu xe hoàn toàn mới và được định vị ở phân khúc cao cấp, chuỗi sự cố này khiến niềm tin của khách hàng suy giảm nhanh chóng.

Hình ảnh thương hiệu bị tác động bởi yếu tố cá nhân

Không chỉ chịu áp lực từ các vấn đề kỹ thuật, Cybertruck còn bị ảnh hưởng bởi nhận thức tiêu cực của công chúng về Tesla và CEO Elon Musk. Việc Musk công khai ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến một bộ phận người tiêu dùng phản ứng, đặc biệt là những người không đồng tình với quan điểm chính trị của vị Tổng thống này.

Hình ảnh của Elon Musk cũng bị tổn hại sau thương vụ mua lại Twitter (nay là X) và tiến hành hàng loạt thay đổi gây tranh cãi, bao gồm đợt sa thải quy mô lớn. Những động thái này tạo ra làn sóng tẩy chay và thậm chí phá hoại tài sản liên quan tới Tesla. Nhiều chủ xe Cybertruck phản ánh họ bị viết khẩu hiệu phản đối Musk lên xe hoặc bị phá hoại trong bãi đỗ.

Hệ quả là, với một bộ phận người tiêu dùng, việc sở hữu Cybertruck không chỉ là sở hữu một chiếc xe điện, mà còn bị gắn liền với hình ảnh và quan điểm chính trị của Elon Musk — điều mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Tương lai khó đoán của Cybertruck

Sự kết hợp giữa các lỗi kỹ thuật liên tiếp, chi phí sửa chữa tiềm ẩn, cùng yếu tố hình ảnh thương hiệu đã khiến giá trị của Cybertruck trên thị trường xe cũ giảm nhanh hơn nhiều so với các dòng Tesla khác. Điều này gây thiệt hại cho những chủ xe muốn bán lại.

Câu hỏi đặt ra là liệu Tesla có thể đảo ngược tình thế? Việc khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật, cải thiện chất lượng sản phẩm và lấy lại lòng tin của khách hàng sẽ là những thách thức lớn trong thời gian tới. Đồng thời, việc Elon Musk điều chỉnh hình ảnh cá nhân và chiến lược truyền thông của Tesla cũng có thể đóng vai trò quyết định đối với tương lai của Cybertruck.

Hiện tại, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng rõ ràng, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm kể từ khi ra mắt, Cybertruck đã trở thành minh chứng cho việc một sản phẩm công nghệ cao, dù được kỳ vọng lớn đến đâu, vẫn có thể nhanh chóng mất giá trị nếu gặp trục trặc về cả kỹ thuật lẫn hình ảnh thương hiệu.

Theo BGR