Khoảnh khắc hai trực thăng chữa cháy lao vào nhau giữa không trung ở Hy Lạp

Hai trực thăng chữa cháy va chạm giữa không trung khi đang dập lửa ở Hy Lạp, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hàng trăm đám cháy đang hoành hành trên cả nước.

Hai trực thăng tham gia dập lửa đã va chạm giữa không trung tại Hy Lạp, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa nước này đang phải căng mình đối phó với hàng trăm vụ cháy rừng trên khắp cả nước.

Theo Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp, ít nhất 220 vụ cháy rừng đã được ghi nhận trên toàn quốc trong tuần qua. Riêng tại khu vực phía tây Athens, gần 500 lính cứu hỏa cùng 23 máy bay và trực thăng đã được triển khai để khống chế một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, gió mạnh với tốc độ cao liên tục đẩy ngọn lửa lan nhanh qua những khu rừng khô và gây nhiều khó khăn cho hoạt động chữa cháy trên không. Trong một số thời điểm, gió lớn khiến các phi công không thể tiếp cận biển để lấy nước, buộc lực lượng cứu hộ phải thay đổi phương án tác chiến.

Hàng trăm người dân tại các cộng đồng ven biển cũng đã phải sơ tán bằng đường thủy sau khi lửa và khói bao phủ các tuyến đường, khiến việc di chuyển bằng đường bộ trở nên nguy hiểm.

Hai trực thăng va chạm khi đang dập lửa

Vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật gần Psatha, cách Athens khoảng 70 km về phía tây.

Hai trực thăng khi đó đang tham gia chữa cháy tại một khu vực rộng lớn gần Agios Vasileios. Đám cháy bùng phát từ hôm thứ Sáu tuần trước, trước khi nhanh chóng lan về phía Porto Germeno và các khu vực núi nhiều rừng ở phía tây thủ đô Hy Lạp.

Một điều phối viên người Hy Lạp và một phi công người Đan Mạch trên một trong hai trực thăng đã thiệt mạng.

Phi hành đoàn của chiếc còn lại, gồm một công dân Hy Lạp và một công dân Anh, may mắn sống sót. Không có thương vong nào được ghi nhận dưới mặt đất.

Hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc hai máy bay tiếp cận nhau trong lúc hoạt động chữa cháy. Một trực thăng dường như bất ngờ bay lên đúng vào đường bay của chiếc còn lại. Hai máy bay sau đó va chạm giữa không trung.

Chiếc trực thăng ở phía dưới bùng cháy dữ dội rồi rơi xuống mặt đất, trong khi chiếc còn lại vẫn duy trì được khả năng bay.

Nguyên nhân chính xác của vụ va chạm hiện vẫn đang được điều tra.

Cả hai trực thăng đều là máy bay thuê

Hai máy bay gặp nạn đều là trực thăng Bell được thuê để phục vụ công tác chữa cháy tại Hy Lạp. Các trực thăng này do McDermott Aviation, một công ty chuyên về chữa cháy trên không của Australia, vận hành.

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc lực lượng chữa cháy Hy Lạp phải đối mặt với điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Gió giật mạnh không chỉ khiến lửa lan nhanh mà còn làm giảm đáng kể khả năng hoạt động của các máy bay chữa cháy.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” trước vụ việc trên mạng xã hội X, gọi những người thiệt mạng là các “chiến binh tuyến đầu” trong cuộc chiến chống cháy rừng giữa điều kiện thời tiết vô cùng bất lợi.

Tai nạn cũng xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai lính cứu hỏa thiệt mạng trong lúc chiến đấu với một đám cháy trên đảo Crete. Một lính cứu hỏa khác cũng tử vong trong một vụ cháy tại vùng Peloponnese.

Cháy rừng lan rộng khắp châu Âu

Không chỉ Hy Lạp, nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng.

Tại Tây Ban Nha, các đám cháy lan nhanh quanh Madrid và Valencia đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực Bordeaux của Pháp.

Hơn 9.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để ứng phó với các đám cháy, nhưng điều kiện khô hạn kéo dài cùng một đợt nắng nóng mới đang tới khiến nỗ lực kiểm soát hỏa hoạn trở nên khó khăn hơn.

Giới chức nhiều nước cảnh báo đây có thể là một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.

Tây Ban Nha gặp khó vì thiếu trực thăng chữa cháy

Năng lực ứng phó của Tây Ban Nha cũng chịu ảnh hưởng bởi việc một phần đội bay trực thăng Kamov Ka-32 do Nga sản xuất phải ngừng hoạt động theo các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Madrid thừa nhận các biện pháp hạn chế khiến các đơn vị vận hành không thể tiếp cận phụ tùng do Nga sản xuất hoặc đưa kỹ sư Nga vào Tây Ban Nha để thực hiện công tác bảo dưỡng và kiểm tra.

Một số máy bay được đưa vào thay thế có khả năng mang ít nước hơn, đồng thời kém hiệu quả hơn khi hoạt động trong những điều kiện địa hình và thời tiết khó khăn.

Vụ va chạm tại Hy Lạp một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm mà các phi công và phi hành đoàn phải đối mặt khi tham gia chữa cháy từ trên không. Khi những đám cháy ngày càng lan nhanh và thời tiết trở nên cực đoan, các máy bay chữa cháy phải hoạt động với tần suất cao hơn, trong những điều kiện mà chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn tới thảm họa.

Theo RT