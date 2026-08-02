Phương tiện lai tự hành có khả năng cách mạng hóa chiến tranh hiện đại sẽ sớm được bàn giao cho quân đội Mỹ

Lục quân Mỹ đang đẩy mạnh tự động hóa hậu cần chiến trường khi lựa chọn nền tảng xe hybrid plug-in của Harbinger để phát triển dòng xe mặt đất không người lái (UGV) có khả năng tự vận chuyển vật tư đến và rời khỏi tiền tuyến.

Một thế hệ xe mặt đất không người lái (UGV) tự hành, sử dụng hệ truyền động hybrid đang được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực tác chiến và hậu cần của Lục quân Mỹ.

Trong khuôn khổ Project Sustainment, American Rheinmetall vừa được Lục quân Mỹ trao hợp đồng kéo dài 18 tháng để phát triển và cung cấp năng lực xe mặt đất không người lái thế hệ mới. Chương trình nhằm tăng cường khả năng bảo đảm hậu cần ở cấp chiến thuật, đồng thời phục vụ các mục tiêu hiện đại hóa rộng hơn của quân đội Mỹ.

Xe quân sự plug-in hybrid

Lục quân Mỹ đã lựa chọn nền tảng xe hybrid plug-in của Harbinger làm cơ sở cho dòng UGV tự hành được American Rheinmetall phát triển trong khuôn khổ hợp đồng.

Những phương tiện này được thiết kế để có thể tự động vận chuyển vật tư đến và rời khỏi khu vực tiền tuyến, qua đó giảm mức độ phơi nhiễm của binh sĩ trước nguy hiểm và nâng cao hiệu quả hoạt động trong môi trường tác chiến có tranh chấp.

American Rheinmetall cho biết, trong Project Sustainment, công ty sẽ cung cấp các UGV sử dụng hệ truyền động hybrid và có khả năng tự hành, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho các đơn vị quy mô tương đương cấp đại đội.

Thay vì để binh sĩ trực tiếp thực hiện những chuyến vận chuyển vật tư trong khu vực có nguy cơ cao, các phương tiện có thể tự di chuyển giữa tuyến trước và các khu vực hậu cần theo nhiệm vụ được giao.

Jim Schirmer, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Marketing của American Rheinmetall, cho biết hợp đồng mới mở rộng danh mục các hệ thống mặt đất không người lái mà công ty đang phát triển tại thị trường Mỹ, đồng thời củng cố vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực robot mặt đất và công nghệ tự hành.

“Project Sustainment trực tiếp hỗ trợ các ưu tiên hiện đại hóa của Lục quân Mỹ bằng cách cung cấp năng lực tự động xử lý và vận chuyển hàng hóa, qua đó nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu và giảm gánh nặng cho binh sĩ”, ông Schirmer nói.

Chương trình tập trung vào ba hướng phát triển chính gồm công nghệ tự hành, tận dụng công nghệ thương mại và tích hợp hệ truyền động hybrid.

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng điều khiển bằng giọng nói, giúp binh sĩ tương tác với phương tiện tự hành theo cách trực quan hơn.

Các hoạt động phát triển và thử nghiệm sẽ được tiến hành tại nhiều cơ sở và thao trường trên lãnh thổ Mỹ.

American Rheinmetall cho biết chương trình có sự tham gia của nhiều đối tác quan trọng, trong đó có Harbinger, Forterra và Primordial Labs.

Sự hợp tác với Harbinger mang lại nền tảng công nghệ thương mại cùng kinh nghiệm phát triển phương tiện, giúp chương trình có thể rút ngắn thời gian phát triển và hướng tới khả năng sản xuất trên quy mô lớn.

Trong khi đó, Forterra chịu trách nhiệm về các công nghệ tự hành, cho phép phương tiện hoạt động theo mô hình phân tán, nhận biết nhiệm vụ và duy trì khả năng vận hành trong môi trường tác chiến bị đối phương gây nhiễu hoặc tranh chấp.

Những công nghệ này giúp UGV có thể thực hiện nhiệm vụ với mức độ can thiệp của con người tối thiểu, đồng thời tiếp tục giảm nguy cơ đối với binh sĩ.

Primordial Labs cung cấp Anura, giao diện tương tác người-máy thế hệ mới được thiết kế để biến các hệ thống robot thành những “đồng đội” trên chiến trường.

Theo công ty, Anura có thể chuyển ý định của người chỉ huy thành các mệnh lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và trực quan. Cách tiếp cận này giúp một binh sĩ có thể điều khiển nhiều robot hơn, giảm gánh nặng nhận thức, rút ngắn thời gian huấn luyện và cho phép vận hành phương tiện theo kiểu rảnh tay, không cần liên tục nhìn vào thiết bị điều khiển.

Nền tảng xe hybrid cho thấy công nghệ thương mại có thể được chuyển hóa như thế nào

John Harris, đồng sáng lập kiêm CEO Harbinger, cho rằng nền tảng xe hybrid của công ty là ví dụ cho thấy các công nghệ thương mại đã được kiểm chứng có thể nhanh chóng được điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu đang thay đổi của quân đội Mỹ.

“Nền tảng xe hybrid Harbinger cho thấy các công nghệ thương mại đã được kiểm chứng có thể nhanh chóng được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của quân đội Mỹ”, Harris nói.

Theo ông, việc hợp tác với American Rheinmetall giúp kết hợp nền tảng phương tiện tiên tiến, năng lực sản xuất có thể mở rộng và công nghệ pin độc quyền để tạo ra những phương tiện sẵn sàng tích hợp khả năng tự hành.

Mục tiêu không chỉ là giảm nguy cơ đối với binh sĩ trong các nhiệm vụ vận chuyển mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trên chiến trường.

Hợp đồng hiện tại cũng mở ra khả năng Lục quân Mỹ đặt thêm các đơn hàng tiếp theo, trong bối cảnh quân đội tiếp tục phát triển và hiện đại hóa đội phương tiện hậu cần tự hành.

Nếu được triển khai ở quy mô lớn, các UGV hybrid này có thể đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ vận chuyển vật tư tại những khu vực nguy hiểm, giúp Lục quân Mỹ giảm sự phụ thuộc vào nhân lực cho các hoạt động hậu cần và dành binh sĩ cho những nhiệm vụ có giá trị tác chiến cao hơn.

Theo IE, Defense Blog