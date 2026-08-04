Telegram biến mất khỏi App Store, người dùng nhiều nước không thể tải ứng dụng

Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store của Apple, khiến người dùng tại nhiều quốc gia không thể tải ứng dụng trong bối cảnh nền tảng chịu sức ép về kiểm duyệt nội dung.

Nhà sáng lập Pavel Durov từng đối mặt với cáo buộc tại nhiều quốc gia về việc không kiểm soát hiệu quả các hoạt động phạm pháp trên nền tảng này.

Telegram đã biến mất khỏi App Store của Apple, khiến người dùng tại nhiều quốc gia cho biết họ không còn có thể tìm kiếm và tải xuống ứng dụng nhắn tin phổ biến này.

Telegram hiện tuyên bố có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng. Tuy nhiên, nền tảng từ lâu đã chịu sức ép tại nhiều quốc gia vì chính sách kiểm duyệt nội dung bị cho là lỏng lẻo và không đủ mạnh tay để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Những báo cáo đầu tiên về việc không thể tải Telegram xuất hiện vào khoảng sau 1 giờ sáng GMT ngày 4/8. Cho đến nay, Apple và Telegram chưa đưa ra lý do chính thức về việc ứng dụng biến mất khỏi kho ứng dụng.

Diễn biến này xảy ra chỉ một tuần sau khi cơ quan quản lý viễn thông Australia khởi động thủ tục tố tụng dân sự nhằm vào Telegram, cáo buộc nền tảng không phát hiện và gỡ bỏ kịp thời các nội dung mang tính chất ủng hộ khủng bố.

Theo nhà chức trách Australia, những nội dung bị cáo buộc vẫn xuất hiện trên Telegram bao gồm các video ghi lại hành quyết do tổ chức khủng bố thực hiện và các vụ xả súng hàng loạt.

Áp lực ngày càng lớn lên Telegram

Việc Telegram biến mất khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này ngày càng phải đối mặt với những yêu cầu kiểm soát nội dung nghiêm ngặt hơn từ các chính phủ và cơ quan quản lý trên thế giới.

Những người chỉ trích cho rằng mô hình mã hóa, tính riêng tư cao và khả năng tạo các nhóm, kênh có lượng thành viên rất lớn của Telegram có thể bị lợi dụng để phát tán nội dung cực đoan, lừa đảo hoặc các hoạt động phi pháp.

Nhà sáng lập Pavel Durov nhiều lần bảo vệ cách tiếp cận của Telegram, nhấn mạnh quyền riêng tư và tự do ngôn luận của người dùng. Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến trách nhiệm kiểm duyệt nội dung vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hiện chưa rõ liệu việc Telegram biến mất khỏi App Store là quyết định tạm thời hay liên quan đến một động thái thực thi chính sách của Apple. Người dùng đã cài ứng dụng trên iPhone cũng chưa được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với khả năng sử dụng dịch vụ.

Việc ứng dụng biến mất khỏi kho của Apple có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng Telegram tiếp cận người dùng mới, đặc biệt tại những thị trường mà iPhone chiếm tỷ trọng lớn.

Theo RT