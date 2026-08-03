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Tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga hoàn thành phần xây dựng chính

Thu Thủy
Thu Thủy

Tuyến cáp treo chở khách xuyên biên giới đầu tiên nối Trung Quốc và Nga đã hoàn thành phần xây dựng chính. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ nước này sang nước kia chỉ mất khoảng 6–8 phút.

Các hạng mục chính của tuyến cáp treo xuyên biên giới Trung Quốc - Nga đã xây dựng xong. Ảnh: Guancha.
Các hạng mục chính của tuyến cáp treo xuyên biên giới Trung Quốc - Nga đã xây dựng xong. Ảnh: Guancha.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ngày 2/8, tại Hội nghị Doanh nhân Đảo Thái Dương 2026, ông Trương Kỳ Quân, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Hắc Hà (Hắc Long Giang), cho biết dự án cáp treo xuyên biên giới Hắc Hà (Trung Quốc) – Blagoveshchensk (Nga) đã hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng chính. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thiện đi vào hoạt động trong năm nay.

Ông Trương Kỳ Quân cho biết, Hắc Hà và Blagoveshchensk chỉ cách nhau một con sông, điểm gần nhất chưa đầy 750 mét, từ lâu đã duy trì quan hệ giao thương và giao lưu văn hóa sôi động. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, Hắc Hà sẽ hình thành mô hình kết nối xuyên biên giới ba tầng gồm cầu, phà và cáp treo, qua đó thúc đẩy phát triển đồng bộ du lịch, logistics và thương mại tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Đây là một trong những công trình hợp tác hạ tầng mang tính biểu tượng giữa Trung Quốc và Nga. Phía Trung Quốc xây dựng nhà ga tại đảo Đại Hắc Hà, thuộc thành phố Hắc Hà (tỉnh Hắc Long Giang), do Công ty Phát triển xây dựng cảng Kim Long Hắc Hà làm chủ đầu tư. Phía Nga xây dựng nhà ga tại khu vực ven sông ở trung tâm thành phố Blagoveshchensk. Dự án được khởi công từ tháng 7/2019.

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Nhà ga - trạm kiểm soát phía Trung Quốc trên đảo Đại Hắc Hà đã xây dựng xong. Ảnh: HK01.

Theo thông tin công bố, các trụ tháp và giá đỡ của hệ thống cáp treo đã được lắp đặt xong, dây cáp thép hiện đã được kéo nối liền thành phố Hắc Hà (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang (Nga gọi là Amur).

Ông Tào Tân Hồng, Chủ tịch Công ty Phát triển xây dựng cảng Kim Long Hắc Hà – đơn vị phía Trung Quốc phụ trách dự án – cho biết hệ thống vận hành sử dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, tuyến cáp treo có chiều dài 976 mét, gồm 2 cabin, mỗi cabin chở tối đa 110 hành khách. Thời gian di chuyển mỗi lượt chỉ khoảng 6 - 8 phút, tốc độ tối đa đạt 12 m/giây. Hệ thống dự kiến vận hành 15 phút/chuyến, với công suất thiết kế khoảng 2,6 triệu lượt khách mỗi năm theo một chiều, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả đi lại giữa Trung Quốc và Nga.

Theo Guancha, HK01

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