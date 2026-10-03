Nga hối thúc người nước ngoài rời khỏi Kiev

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích có mục tiêu nhằm vào Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao không nên ở lại hoặc tới Ukraine.

Nga hôm 3/10 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích có mục tiêu nhằm trả đũa tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời thủ đô Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Để đáp trả những hành động khủng bố của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của đất nước chúng tôi, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang tiếp tục tiến hành có hệ thống các cuộc tập kích có mục tiêu vào các cơ sở quân sự tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine”.

“Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao, không nên ở lại Ukraine hoặc di chuyển tới lãnh thổ nước này.

“Trách nhiệm đối với mọi hậu quả bất lợi sẽ hoàn toàn thuộc về những người phớt lờ cảnh báo này”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga gần đây tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine. Trong một cuộc không kích hôm 3/10, Nga đã đánh trúng một cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Chiến dịch tập kích ngày càng dữ dội đang đảo lộn cuộc sống của khoảng 3 triệu người dân Kiev, trong bối cảnh thủ đô Ukraine chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/10 nói Ukraine đang phải “trả giá” cho những cuộc tấn công nhằm vào Nga và sẽ tiếp tục phải trả giá, khi các lực lượng Moscow tiến hành tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Ukraine.

Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở ngũ cốc của phía bên kia trên Biển Đen. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu và những cơ sở khác của Nga tiếp tục hứng chịu các cuộc pháo kích từ Ukraine, còn drone Ukraine khiến dân thường thiệt mạng tại các khu vực biên giới của Nga.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Reuters