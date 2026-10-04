Nga tấn công cầu ở Kiev giữa lúc Thủ tướng Đức có chuyến thăm và cam kết viện trợ

Nga tấn công một cây cầu ở Kiev ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới thủ đô Ukraine, trong lúc Berlin chuẩn bị công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá hơn 1 tỷ USD cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp nhau trong bối cảnh Berlin và Kiev tiến gần tới một thỏa thuận về gói hỗ trợ quân sự mới trị giá hơn 1 tỷ USD.

Nga đã tấn công một cây cầu ở Kiev hôm 4/10, không lâu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới thủ đô Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ nhằm thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Kiev trong bối cảnh các cuộc tập kích đang gia tăng.

Còi báo động không kích vang lên khắp Kiev, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn ngay sau khi ông Merz tới thủ đô trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Giới chức cảnh báo về những chiếc drone tấn công của Nga đang tiến tới.

Sau đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một cuộc tập kích đã làm hư hại mặt đường trên Cầu Bắc (Northern Bridge) - một trong những cây cầu nối khu vực phía đông và phía tây thành phố qua sông Dnipro, vốn đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công những ngày gần đây.

Những hình ảnh được đăng tải trên các kênh nhắn tin dường như cho thấy một tên lửa đánh trúng cây cầu, tạo ra một quả cầu lửa bùng lên trên không.

Ông Klitschko cho rằng Kiev - thành phố phần lớn tránh được mức độ tàn phá xảy ra gần tiền tuyến trong gần 5 năm xung đột - giờ đây cần chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó chiến tranh do các cuộc tấn công gia tăng.

Một loạt cuộc tập kích diễn ra suốt ngày đêm đã nhằm vào các khu dân cư, trạm xăng, trường học, cơ sở hạ tầng đường sắt và hệ thống thông tin liên lạc.

Thủ tướng Merz nói Ukraine “cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới”.

“Nếu Nga không bị ngăn chặn, cỗ máy chiến tranh của nước này sớm hay muộn cũng sẽ quay sang chống lại chúng ta”, ông nói thêm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có các tên lửa đánh chặn tiên tiến nhằm đối phó những mẫu drone mới sử dụng động cơ phản lực và có tốc độ cao của Nga.

Ông Merz và ông Zelensky dự kiến sẽ gặp nhau, trong khi các nguồn tin chính phủ tại Berlin cho biết hai bên được kỳ vọng sẽ nhất trí về một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá hơn 1 tỷ USD.

Theo các nguồn tin Đức, gói hỗ trợ bao gồm drone chiến đấu và công nghệ vệ tinh nhằm giúp Ukraine tấn công các địa điểm phóng của Nga, đồng thời hỗ trợ hai nước phối hợp sản xuất drone đánh chặn drone sử dụng động cơ phản lực.

“Mức hỗ trợ này nhằm giải quyết khoảng trống lớn nhất hiện nay trong hệ thống phòng không của Ukraine. Tác động dự kiến sẽ nhanh chóng và rõ rệt”, một nguồn tin nói.

Hỗ trợ quân sự

Trong tuần này, Thủ tướng Merz kêu gọi đoàn kết chống lại Nga trong NATO, Liên minh châu Âu (EU) và cả tại Đức, nơi đảng đối lập cực hữu AfD có quan điểm thân Moscow đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng.

Tại châu Âu, những lo ngại rằng khu vực này có thể trở thành mục tiêu của Nga, bao gồm cả các cuộc tấn công bí mật, ngày càng gia tăng nếu Moscow không bị ngăn chặn tại Ukraine.

Hôm 3/10, Nga cảnh báo người nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi Kiev, đồng thời tuyên bố thành phố sẽ hứng chịu những cuộc không kích “quy mô lớn” mới.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng “mọi trách nhiệm đối với những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người phớt lờ cảnh báo này”.

Moscow từng đưa ra cảnh báo tương tự hồi tháng 5. Tuy nhiên, lãnh đạo các quốc gia ủng hộ Ukraine vẫn phớt lờ cảnh báo của Nga và tiếp tục tới thăm Kiev.

“Phái đoàn EU vẫn ở lại. Những lời đe dọa sẽ không thể ngăn châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ngược lại, chúng chỉ nhắc nhở chúng ta tại sao sự hỗ trợ đó lại quan trọng!”, Đại sứ EU Katarina Mathernova viết trên mạng xã hội hôm 4/10.

Bà Mathernova sau đó cho biết “không ai rời đi”, đồng thời nói các đại sứ quán châu Âu luôn có những kế hoạch dự phòng, bao gồm cả phương án ứng phó mùa đông.

Nga thừa nhận đang chủ động nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine khi mùa đông tới gần. Năm ngoái, các cuộc tấn công tương tự từng khiến nhiều khu vực mất điện và hệ thống sưởi trong nhiều ngày liên tiếp khi nhiệt độ giảm xuống -20 độ C.

Tại Kiev, thành phố có khoảng 3 triệu dân, người dân đã bắt đầu tính toán phương án ứng phó nếu tình trạng này tái diễn. Chính phủ Ukraine cũng khuyến nghị những người dễ bị tổn thương và người khuyết tật nên cân nhắc rời khỏi thành phố.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Đức, chuyến thăm của Thủ tướng Merz dự kiến sẽ đi kèm khoản hỗ trợ khoảng 350 triệu euro nhằm cung cấp máy phát điện, các trạm biến áp và sửa chữa lưới điện cho Ukraine.

Theo SCMP