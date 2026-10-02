“Thiên tài AI” 9X La Phúc Lỵ: Nhận lương 38 tỷ đồng, lên cấp bậc cao nhất Xiaomi sau 10 tháng

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi vừa công bố danh sách thăng chức nội bộ, đáng chú ý La Phúc Lỵ, 31 tuổi, người được truyền thông Trung Quốc gọi là “thiên tài AI”, đã được thăng lên cấp 22 – cấp bậc cao nhất trong hệ thống chức danh Xiaomi.

Thời điểm La Phúc Lỵ được thăng cấp 22 cũng trùng với lúc đội ngũ MiMo của Xiaomi công bố hai mô hình AI mới là MiMo-V2.6-Pro và MiMo-V2.6-Flash.

Trong đó, bản Pro tập trung vào các dự án phức tạp và những nhiệm vụ cần xử lý trong thời gian dài, còn bản Flash hướng tới nhu cầu gọi mô hình với tần suất cao, phù hợp với các quy trình công việc quy mô lớn.

Một nguồn tin trong ngành gần Xiaomi cho biết cấp 22 là cấp bậc cao nhất trong hệ thống chức danh của tập đoàn. Sau cấp này, việc thăng tiến chủ yếu sẽ được thực hiện thông qua thay đổi chức vụ, thay vì tiếp tục nâng cấp bậc.

La Phúc Lỵ thuyết trình tại Diễn đàn Trung Quan Thôn (ZGC Forum). Ảnh: Sohu.

Từ DeepSeek sang Xiaomi

La Phúc Lỵ hiện là người phụ trách đội ngũ mô hình nền tảng MiMo và ngày càng trở thành một nhân vật quan trọng trong chiến lược AI của Xiaomi.

Sinh năm 1995, La Phúc Lỵ từng làm việc tại DeepSeek trước khi chính thức chạy sang gia nhập Xiaomi vào tháng 11/2025.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Xiaomi đã đưa ra mức lương hàng năm lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (10 triệu NDT, tương đương 38 tỷ đồng) để thu hút cô, đồng thời giao vị trí phụ trách đội ngũ mô hình ngôn ngữ lớn tại Phòng thí nghiệm AI của tập đoàn.

Chỉ khoảng 10 tháng sau khi gia nhập Xiaomi, La Phúc Lỵ đã đạt cấp 22 – mức cao nhất trong hệ thống chức danh của công ty. Đây là tốc độ thăng tiến đặc biệt nhanh ngay cả trong ngành công nghệ Trung Quốc, nơi các chuyên gia AI hàng đầu đang được các tập đoàn lớn cạnh tranh quyết liệt.

MiMo trở thành một trụ cột trong chiến lược AI của Xiaomi

Vai trò của La Phúc Lỵ càng được mở rộng sau đợt điều chỉnh tổ chức liên quan đến Tiểu Ái (XiaoAI), trợ lý AI của Xiaomi, hoàn tất hồi tháng 7/2026.

Theo cơ cấu mới, công nghệ AI của Xiaomi được chia thành ba mảng chính: mô hình nền tảng, điện toán đám mây và AI trên thiết bị.

Mô hình nền tảng do đội ngũ MiMo — dưới sự dẫn dắt của La Phúc Lỵ — đảm nhiệm phát triển; các đội ngũ hệ điều hành (OS) thuộc mảng điện thoại và ô tô tiếp nhận để tối ưu hóa năng lực chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device/edge); trong khi Loan Kiếm chịu trách nhiệm triển khai kỹ thuật hóa trên nền tảng điện toán đám mây. Sau đợt tái cấu trúc tổ chức này, phạm vi quản lý nghiệp vụ của La Phúc Lỵ đã tiếp tục được mở rộng.

Điều đó cũng cho thấy MiMo không còn được xem đơn thuần là một dự án nghiên cứu AI riêng lẻ, mà đang trở thành một trong những nền tảng công nghệ quan trọng trong chiến lược AI của Xiaomi.

Trước đó, mô hình MiMo-V2.5 do đội ngũ của La Phúc Lỵ phát triển từng đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần về số lượt sử dụng mô hình AI toàn cầu trên OpenRouter.

Những thành quả này cũng từng được nhà sáng lập Xiaomi Lôi Quân công khai đánh giá tích cực.

Ông chủ Xiaomi Lôi Quân chiêu mộ thành công "Thiếu nữ thiên tài AI" La Phúc Lỵ về chủ quản AI cho công ty. Ảnh: AM730.

Từ Đại học Bắc Kinh đến DeepSeek

Con đường công nghệ của La Phúc Lỵ bắt đầu từ lĩnh vực ngôn ngữ tính toán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cô tốt nghiệp ngành máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, sau đó học thạc sĩ ngành ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, La Phúc Lỵ gia nhập DAMO Academy, viện nghiên cứu của Alibaba, tham gia phát triển các dự án mô hình tiền huấn luyện đa ngôn ngữ như VECO và AliceMind.

Năm 2022, cô gia nhập công ty Hoàn Phương (Huànfāng), sau đó trở thành nhà nghiên cứu tại DeepSeek.

Tại DeepSeek, La Phúc Lỵ tham gia quá trình phát triển những mô hình quan trọng như DeepSeek-V2, qua đó tích lũy kinh nghiệm trong một trong những đội ngũ AI gây chú ý nhất của Trung Quốc.

Đến cuối năm 2025, Xiaomi chính thức công bố việc tuyển dụng La Phúc Lỵ, giao cô phụ trách đội ngũ mô hình AI lớn MiMo.

Việc một kỹ sư AI trẻ từ DeepSeek chuyển sang nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt trong chiến lược AI của Xiaomi cũng phản ánh cuộc cạnh tranh nhân tài ngày càng quyết liệt giữa các tập đoàn công nghệ Trung Quốc.

Không chỉ cạnh tranh về mô hình và chip AI, các công ty còn phải cạnh tranh để thu hút những nhà nghiên cứu có khả năng biến mô hình nền tảng thành sản phẩm thực tế.

Với Xiaomi, điều này đặc biệt quan trọng khi tập đoàn đang mở rộng AI từ điện thoại sang ô tô, thiết bị thông minh, điện toán đám mây và hệ sinh thái thiết bị kết nối.

Việc La Phúc Lỵ đạt cấp 22 chỉ sau khoảng 10 tháng vì thế không chỉ là câu chuyện về tốc độ thăng chức của một kỹ sư trẻ. Nó còn cho thấy giá trị ngày càng lớn của nhân tài AI trong cuộc đua công nghệ Trung Quốc.

Trong hệ thống Xiaomi, cấp 22 đã là “trần” chức danh. Từ đây, con đường đi lên của La Phúc Lỵ sẽ không còn nằm ở việc tăng cấp bậc, mà nhiều khả năng phụ thuộc vào quy mô đội ngũ, phạm vi công nghệ và những sản phẩm AI mà cô cùng MiMo có thể đưa vào hệ sinh thái Xiaomi.

Theo Chinatimes, Sohu