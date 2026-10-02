Hàn Quốc cảnh báo Ukraine sau vụ chuyển tù binh Triều Tiên: “Sẽ có thêm biện pháp”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ áp dụng “thêm các biện pháp” nếu Ukraine tiếp tục từ chối thừa nhận thỏa thuận bảo mật liên quan đến việc chuyển giao hai tù binh Triều Tiên và không đưa ra lời xin lỗi công khai.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 2/10 cảnh báo Seoul sẽ áp dụng các biện pháp chưa được công bố cụ thể đối với Ukraine nếu Kiev không thừa nhận thỏa thuận bảo mật mà Hàn Quốc cho rằng hai bên đã thống nhất liên quan đến việc chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

“Nếu việc từ chối thừa nhận sự thật và đưa ra lời xin lỗi công khai tiếp diễn, chúng tôi sẽ thực hiện thêm các biện pháp”, ông Lee Jae-myung viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ “sự lấy làm tiếc sâu sắc” trước những phát biểu mà ông cho là từ phía Ukraine về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự sắp tới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo ông Lee, những tuyên bố như vậy chẳng khác nào khuyến khích chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Seoul và Kiev rơi vào tranh cãi ngoại giao kể từ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng trước rằng Ukraine đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai tù binh Triều Tiên bị bắt khi chiến đấu cho Nga.

Sau đó, Seoul cáo buộc Kiev vi phạm thỏa thuận giữ bí mật việc chuyển giao nhằm bảo vệ các binh sĩ Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào như vậy.

Đại sứ quán Ukraine tại Seoul chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về những tuyên bố mới nhất của ông Lee.

“Không bên nào được lợi từ một cuộc đối đầu kéo dài”

Ukraine đang tìm cách hàn gắn quan hệ với Hàn Quốc, truyền thông Ukraine đưa tin, dẫn lời Ngoại trưởng Andrii Sybiha.

“Tôi không muốn gọi đây là một sự cố. Hãy nói rằng đây là một sự hiểu lầm về ngoại giao”, ông Andrii Sybiha nói với các phóng viên tại một sự kiện, theo thông tin được trang tin nv.ua và một số cơ quan truyền thông khác đăng tải ngày 1/10.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/10 cho biết các ngoại trưởng hai nước đang thảo luận về cách Ukraine có thể giải quyết những quan ngại của Seoul, trong đó có khả năng đưa ra lời xin lỗi, theo truyền thông Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và ông Andrii Sybiha đã liên lạc trực tiếp để bàn về mức độ phản hồi mà Seoul yêu cầu cũng như những gì Ukraine có thể chấp nhận. Hai bên đồng thời phải tính đến hoàn cảnh thời chiến của Ukraine và nhu cầu tránh để bất kỳ bên nào bị mất thể diện, theo các nguồn tin.

Tranh chấp diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung. Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời phải xử lý những hệ lụy chính trị từ vụ nổ mìn gần đây tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Ông Cho Han-bum, chuyên gia cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nhận định các biện pháp bổ sung mà Hàn Quốc có thể áp dụng nhiều khả năng sẽ liên quan đến những khoản hỗ trợ mà nước này đang dành cho Ukraine, bao gồm viện trợ nhân đạo, tài chính và tái thiết.

“Ukraine có nhiều thứ để mất hơn Hàn Quốc vì nước này đang nhận được sự hỗ trợ từ Seoul”, ông Cho nói.

Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại nước này vào năm 2022. Hồi tháng 7, Seoul cũng cam kết bổ sung 100 triệu USD viện trợ phi sát thương cho Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

“Tuy nhiên, không bên nào được lợi từ một cuộc đối đầu kéo dài”, ông Cho nói, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào Ukraine để có được thông tin liên quan đến các hoạt động quân sự của Triều Tiên.

Theo Reuters