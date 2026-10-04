Vé máy bay hạng thương gia bất ngờ hút khách du lịch Trung Quốc

Vé máy bay hạng thương gia đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách Trung Quốc thay vì chỉ dành cho doanh nhân đi công tác. Một số hành khách sẵn sàng trả thêm chỉ khoảng 300 nhân dân tệ để đổi lấy không gian rộng rãi, làm thủ tục ưu tiên và hành trình thoải mái hơn.

Vé máy bay hạng thương gia, vốn từ lâu chủ yếu dành cho các đại diện doanh nghiệp đi công tác bằng ngân sách công ty, đang ngày càng được nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn. Những người này sẵn sàng chi thêm tiền để có một hành trình thoải mái hơn từ lúc làm thủ tục đến khi hạ cánh, theo các chuyên gia trong ngành hàng không.

Trước đây, doanh nhân từng chiếm khoảng 90% số ghế hạng thương gia rộng rãi trên máy bay. Nhưng lợi thế này đang dần thuộc về nhóm khách du lịch, những người có khả năng chi thêm để thoát khỏi khoang phổ thông nhưng chưa sẵn sàng hoặc chưa đủ khả năng mua vé hạng nhất, ông Wong Hong, Tổng giám đốc Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương gồm 18 thành viên, cho biết.

“Giờ đây, bạn có thể thấy các gia đình, các cặp đôi và cả những người đã nghỉ hưu”, ông Wong nói. “Nhóm du khách trẻ ngày càng nổi bật, cùng với tầng lớp trung lưu khá giả đang có nhu cầu nhất định đối với các chuyến đi cao cấp.”

Dữ liệu toàn ngành cho thấy tỷ lệ hành khách Trung Quốc lựa chọn vé từ hạng phổ thông đặc biệt trở lên đã tăng từ 10% năm 2023 lên 10,8% vào năm ngoái. Với các đường bay dài ngoài khu vực Đông Á, tỷ lệ này thậm chí đạt 14,8%, theo Subramania Bhatt, CEO công ty công nghệ và tiếp thị China Trading Desk.

Trong một cuộc khảo sát hồi tháng 9 với hơn 15.000 du khách Trung Quốc đi nước ngoài, China Trading Desk phát hiện khoảng 12% cho biết họ đã đi hạng thương gia trong chuyến du lịch quốc tế gần nhất. Các cuộc khảo sát trước đây của công ty chưa theo dõi xu hướng này.

“Nhóm du khách có điều kiện tài chính đang ngày càng trở nên quan trọng hơn”, ông Bhatt nói, đồng thời cho rằng người tiêu dùng đang “sẵn sàng chi tiền hơn để có sự thoải mái trên những chuyến bay dài”.

Giá vé cho những ghế ngồi thoải mái hơn - đi kèm các bữa ăn cao cấp, quyền ưu tiên làm thủ tục lên máy bay và được xuống máy bay sớm - thường cao gấp 2-5 lần so với hạng phổ thông.

Theo ông Wong, xu hướng du khách mua vé hạng thương gia cũng đang trở nên rõ rệt tại nhiều thị trường châu Á ngoài Trung Quốc.

Trên toàn cầu, số lượt tìm kiếm các chuyến bay hạng nhất và hạng thương gia trên nền tảng đặt vé Trip.com đã tăng 99% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026.

Henry Wang, 24 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm quản lý tại công ty, cho biết anh lựa chọn hạng thương gia trong khoảng 10-20% số chuyến bay cá nhân khi không đi làm. Các hành trình thường xuyên nhất là giữa Thâm Quyến và khu vực Thượng Hải - Giang Tô - Chiết Giang.

Wang cho rằng các hãng hàng không nhiều khả năng đưa ra mức giá ưu đãi cho những đường bay này, khiến khoảng cách giữa vé hạng thương gia và hạng phổ thông đôi khi chỉ còn khoảng 300 nhân dân tệ (45 USD) mỗi vé.

Anh cho biết một vé hạng thương gia trên những tuyến này có giá tương đương với vé hạng phổ thông cho chuyến bay từ Hong Kong tới Thượng Hải.

“Ngoài ra, khoang thương gia mang đến nhiều trải nghiệm hơn trong cả việc di chuyển lẫn nghỉ ngơi, chẳng hạn làm thủ tục ưu tiên, sử dụng phòng chờ và được ưu tiên lên máy bay”, Wang nói. Anh cho biết đôi khi đi những chuyến này cùng gia đình hoặc bạn bè.

Bhatt cho biết vé hạng thương gia trên các chuyến bay nối chuyến đôi khi còn rẻ hơn lựa chọn bay thẳng. Đây cũng là một yếu tố hấp dẫn đối với những hành khách tự bỏ tiền túi cho chuyến đi.

Yi Tingxuan, trợ lý marketing 23 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã thực hiện hơn 15 chuyến bay hạng thương gia kể từ lần đầu tiên vào năm 2020. Khi đó, anh còn ở tuổi thiếu niên và bay tới Quý Dương, thành phố phía tây nam Trung Quốc, để thăm một người bạn.

Tất cả những chuyến đi của Yi đều nhằm mục đích du lịch hoặc thăm gia đình. Chuyến bay dài nhất đưa anh từ Seoul tới Atlanta.

Yi cho biết anh không đủ khả năng chi trả cho vé hạng nhất, nhưng phát hiện vé hạng thương gia một chiều trên các đường bay nội địa Trung Quốc đôi khi chỉ có giá khoảng 200 USD.

“Không cần phải suy nghĩ nhiều”, Yi nói. “Tại sao lại không? Tôi có thể chi trả và đổi lại có được sự thoải mái hơn.”

Theo SCMP