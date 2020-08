Tăng trưởng tín dụng khó bứt phá trong nửa cuối năm 2020

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7/2020, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, trong tháng 7, NHNN không có hoạt động bơm/hút ròng vốn đáng kể nào thông qua thị trường mở (OMO).

Tuy vậy, thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái dồi dào, thể hiện qua mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp kỷ lục. Hiện lãi suất liên ngân hàng ở mức 0,15- 0,3%/năm cho các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Sau khi đã mạnh tay cắt giảm lãi suất điều hành 2 lần trong nửa đầu năm 2020, BVSC dự báo NHNN sẽ không chú trọng mục tiêu giảm thêm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm.

Thay vào đó, NHNN sẽ chuyển mục tiêu từ cố gắng giảm lãi suất sang các mục tiêu khác như: tháo gỡ các rào cản khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn sau dịch Covid-19, nới room tín dụng cho các ngân hàng, thậm chí tái cấp vốn cho các dự án đầu tư công có độ lan tỏa cao.

BVSC kỳ vọng tín dụng trong nửa cuối năm 2020 sẽ có sự cải thiện so với nửa đầu năm. Tuy vậy, mức độ cải thiện sẽ không quá lớn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 mới quay trở lại Việt Nam, khiến các doanh nghiệp duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng kinh doanh, qua đó hạn chế mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 7/2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với mức tăng 3,6% so với tháng 6, tuy nhiên chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cách khá xa mức tăng trưởng trung bình 9-10% trong các năm gần đây.

Theo đánh giá của BVSC, sự phục hồi của nền kinh tế sau đợt giãn cách xã hội hồi tháng 4 đang diễn ra ở phía cung nhiều hơn ở phía cầu. Nếu trong các tháng tới, sự phục hồi của cầu tiếp tục không theo kịp với cung, tồn kho trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ tiếp tục tăng, qua đó sẽ gia tăng sức ép giảm giá và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, BVSC cho biết, doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7/2020 tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số bán lẻ có sự hồi phục trở lại. Tuy vậy, tính lũy kế 7 tháng đầu năm thì doanh số bán lẻ vẫn đang giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Với việc dịch bệnh Covid-19 quay trở lại Việt Nam trong những ngày cuối tháng 7 dẫn tới thực hiện lệnh giãn cách xã hội tại một số địa phương như Đà Nẵng, Hội An (đều là các điểm du lịch trọng điểm), BVSC cho rằng sự phục hồi của doanh số bán lẻ trong tháng 8 sẽ chững lại, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ lữ hành có thể sẽ có mức sụt giảm lũy kế sâu hơn so với tháng 7.

Về lạm phát, BVSC cho biết, chỉ số CPI tháng 07/2020 tăng 0,4% so với tháng 6 và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tăng so với tháng liền trước.

BVSC cho rằng, nguồn cung thịt lợn đang dần tăng trở lại trong khi cầu có thể sẽ suy giảm trong thời gian tới do tác động từ việc dịch Covid-19 đang quay trở lại Việt Nam sẽ là nhân tố khiến giá mặt hàng thịt lợn khó tăng mạnh trong các tháng tới.

Giải ngân đầu tư công tăng 25-30%

Về đầu tư công, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 7/2020 đạt 45.653 tỷ đồng, tăng 13,6% so với tháng trước và 55% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây cũng là mức giải ngân trong một tháng cao nhất kể từ 01/2014 đến nay. Tính chung 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 203.000 tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch của Chính phủ, tổng vốn đầu tư từ NSNN cho cả năm 2020 là 700.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã giải ngân được 154.000 tỷ đồng. Như vậy, dư địa để giải ngân cho 6 tháng cuối năm lên tới 545.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, BVSC không kỳ vọng Chính phủ sẽ giải ngân được hết số tiền trên. Thay vào đó, BVSC cho rằng, giải ngân vốn đầu tư từ NSNN trong nửa cuối năm 2020 sẽ tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ các năm gần đây, tức đạt mức 250.000 – 280.000 tỷ đồng./.