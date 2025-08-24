Syria in tiền mới tại Nga: Đồng bảng tái định giá, loại bỏ hình ông Assad

Syria sẽ in đồng bảng mới tại Nga sau khi tái định giá, loại bỏ hai số 0 khỏi mệnh giá. Tiền mới dự kiến phát hành ngày 8/12, không còn in hình ông Assad.

Syria sẽ in mới cho đồng nội tệ vừa được thiết kế lại và tái định giá tại Nga, theo nguồn tin riêng được Reuters dẫn lại. Quyết định này được Damascus đưa ra trong bối cảnh đồng bảng Syria (SYP) mất giá thảm hại, chính phủ buộc phải gỡ bỏ hai số 0 khỏi mệnh giá để đơn giản hóa giao dịch và khôi phục niềm tin của người dân.

Đồng bảng Syria đã mất hơn 99% giá trị kể từ năm 2011, trượt từ mức 50 xuống còn khoảng 10.000 SYP đổi 1 USD, khiến hoạt động thanh toán và chuyển tiền gần như tê liệt. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdelkader Husrieh hôm 23/8 cho biết kế hoạch phát hành đồng tiền mới nhằm “tăng cường niềm tin của khách hàng” và tạo thuận lợi cho giao dịch quốc tế, đồng thời gọi đây là một “sự cần thiết”.

Theo ba nguồn tin mà Reuters tiếp cận, Syria đã đạt thỏa thuận với tập đoàn quốc doanh Nga Goznak để in tiền mới. Thỏa thuận này được cho là hoàn tất trong chuyến thăm Moscow cuối tháng 7 của Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaiban.

Trước đó, Goznak từng là đơn vị in đồng bảng Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, người bị lật đổ năm ngoái trong chiến dịch quân sự do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu. Sau khi ông Assad ra đi, quyền lực chuyển sang tay lãnh đạo HTS Ahmed al-Sharaa.

Mặc dù chính quyền mới vẫn duy trì quan hệ với Nga, hồi đầu năm từng xuất hiện thông tin Damascus cân nhắc tìm đối tác in tiền thay thế Goznak, trong đó có doanh nghiệp tại UAE hoặc Đức. Tuy nhiên, cuối cùng Goznak vẫn được lựa chọn, bất chấp việc tập đoàn này đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Tài chính Syria, Ngân hàng Trung ương và Goznak đều từ chối bình luận về thông tin này. Một nguồn tin nói với Reuters rằng mục tiêu quan trọng của cuộc cải cách tiền tệ lần này là đưa khoảng 40 nghìn tỷ bảng Syria hiện lưu thông ngoài hệ thống tài chính chính thức quay trở lại sự kiểm soát của nhà nước.

Điểm đáng chú ý là đồng bảng mới sẽ không còn in chân dung ông Bashar al-Assad và cha ông – cố Tổng thống Hafez al-Assad – vốn xuất hiện trên tờ 2.000 và 1.000 bảng hiện hành.

Thống đốc Husrieh cho biết thời điểm chính thức đưa vào lưu hành vẫn “đang được xem xét”. Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters khẳng định kế hoạch dự kiến bắt đầu ngày 8/12, đúng dịp kỷ niệm một năm ông Assad bị phế truất. Sau khi ra mắt, đồng bảng mới sẽ được lưu hành song song với đồng tiền cũ trong vòng 12 tháng, trước khi thay thế hoàn toàn.