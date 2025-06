Suzuki Swift 2025 tiết kiệm xăng ra mắt Việt Nam giá từ 569 triệu đồng

Thế hệ thứ tư của Suzuki Swift chính thức trình làng tại Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng giá về thiết kế, động cơ, công nghệ an toàn và tiện nghi, tạo nên sự mới lạ trong nhóm xe nhỏ cỡ B.

Ra mắt ngày 26/6, Suzuki Swift 2025 là thế hệ thứ tư của dòng hatchback quen thuộc tại Việt Nam. So với đời trước, mẫu xe mới không đơn thuần là bản nâng cấp mà là bước nhảy vọt toàn diện về thiết kế, công nghệ và hiệu suất.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của động cơ Z12E hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống mild hybrid 12V SHVS và hộp số CVT, giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 18% – chỉ 4,26 lít/100 km, một con số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá như Toyota Yaris (khoảng 5,7 lít/100 km) hay Mazda2 hatchback (5,1 lít/100 km).

Thiết kế ngoại thất của New Swift 2025 cũng được lột xác với phong cách thể thao và hiện đại hơn. Xe sở hữu lưới tản nhiệt piano đen bóng nổi bật, cụm đèn pha và đèn hậu LED hình chữ L đặc trưng liền mạch với thân xe. Những đường gân dập nổi mạnh mẽ, hốc bánh xe mở rộng và thiết kế mui xe nổi không chỉ tăng dáng vẻ hiện đại mà còn cải thiện khí động học.

Chiều dài tổng thể của xe tăng lên 3.860mm, mở rộng không gian nội thất và tạo tỷ lệ tổng thể hài hòa hơn. Phần đuôi xe cá tính với cụm đèn hậu LED sắc sảo và cản sau bản rộng. Khoang hành lý được tối ưu với dung tích 265L và cửa mở rộng giúp việc sắp xếp hành lý dễ dàng hơn. New Swift 2025 mang đến 5 lựa chọn màu sắc đa dạng, bao gồm 2 phiên bản hai tông màu (Xanh - Đen, Đỏ - Đen) và 3 phiên bản một tông màu (Trắng, Bạc, Đen). Đặc biệt, màu sơn mới Frontier Blue Pearl Metallic góp phần làm nổi bật nét trẻ trung, năng động của xe.

Bên trong, khoang nội thất của New Swift 2025 được thiết kế rộng rãi và hướng đến sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Bảng điều khiển trung tâm kiểu nổi, viền táp-lô tinh gọn cùng bố cục nút chức năng hợp lý giúp người lái dễ dàng thao tác mà không bị xao nhãng.

Màn hình cảm ứng HD 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay® không dây, Bluetooth®, Android Auto™ có dây và cổng USB/Wi-Fi®, đồng thời hiển thị hình ảnh từ camera lùi. Các tiện ích khác bao gồm nhiều ngăn chứa đồ, khay để ly riêng cho từng vị trí ghế, hệ thống điều hòa tự động với bảng điều khiển kỹ thuật số, dàn âm thanh 6 loa, cùng cổng sạc USB Type-A/Type-C cho hàng ghế trước.

Về công nghệ an toàn, New Swift trang bị tới 6 túi khí cùng hệ thống Suzuki Safety Support (ADAS) – điều chưa phổ biến trong phân khúc. Các tính năng nổi bật bao gồm phanh khẩn cấp tự động DSBS II, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động – loạt trang bị thường thấy ở các mẫu xe hạng C trở lên.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với hai phiên bản: một tone màu giá 569 triệu đồng và hai tone màu giá 577 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross (giá từ 662 triệu đồng), Mazda2 hatchback (từ 537 triệu đồng). Dù giá cao hơn một chút so với Mazda2, nhưng Swift 2025 vượt trội ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn và cảm giác lái thể thao đặc trưng của dòng Swift từ trước đến nay.

Sự trở lại của Suzuki Swift lần này không chỉ là một cuộc cải tiến sản phẩm, mà là nỗ lực định vị lại hình ảnh mẫu xe hatchback hạng B theo hướng thời thượng, thông minh và tiết kiệm. Trước đó, dòng xe Swift không được bán chạy do bị đánh giá thiếu công nghệ thuyết phục và giá bán cao.

Suzuki Việt Nam cho biết bên cạnh mức giá hợp lý thì pin lithium-ion được bảo hành kéo dài tới 8 năm hoặc 160.000 km – dài nhất trong các xe Nhật tại Việt Nam hiện nay.