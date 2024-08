MPV 7 chỗ chọn Suzuki XL7 Hybrid hay Mitsubishi Xpander AT?

VietTimes – Cùng có ngân sách dưới 600 triệu đồng, đều thuộc nhóm MPV đa dụng gia đình 7 chỗ ngồi. Khách hàng có thể lựa chọn Suzuki XL7 Hybrid tiết kiệm nhiên liệu hoặc Xpander AT với lợi thế đã được khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander có thể xem là một "tượng đài" trong lòng người tiêu dùng mỗi khi nhắc đến các dòng xe đa dụng gầm cao 7 chỗ. Tuy nhiên, không thể bỏ qua đối thủ đáng gờm khi mới đây, mẫu XL7 Hybrid tiết kiệm nhiên liệu đã được Suzuki chính thức trình làng.

Cùng nguồn gốc nhập khẩu Indonesia, so sánh giữa Suzuki XL7 Hybrid (599 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander AT (598 triệu đồng) có gì hơn kém nhau để qua đó đưa ra cái nhìn khách quan cho người tiêu dùng chọn lựa.

Trang bị ngoại thất, Xpander AT to lớn hơn

Về tổng thể, vóc dáng của Xpander AT sẽ nhỉnh hơn một chút so với XL7 Hybrid khi sở hữu chiều dài và chiều cao lớn hơn, cùng khoảng sáng gầm tốt hơn (225mm với 200mm). Việc nhỏ bé hơn có thể sẽ lại giúp Suzuki XL7 Hybrid di chuyển linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị. Cả hai đều được trang bị bộ mâm 16 inch và thiết kế độc đáo riêng biệt.

Ngoại thất của X& Hybrid và Xpander AT.

Ngoại thất XL7 Hybrid Xpander AT Dài x rộng x cao (mm) 4.450 x 1.775 x 1.710 4.595 x 1.750 x 1.730 Khoảng sáng gầm (mm) 200 225 Đèn chiếu sáng trước LED LED Đèn định vị ban ngày LED LED Đèn sương mù trước Halogen Halogen Đèn tự động bật/tắt Có Không Đèn chờ dẫn đường Có Không Cụm đèn hậu LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh/gập điện Chỉnh/gập điện La-zăng 16 inch 16 inch

Xét về trang bị, XL7 Hybrid có phần nhỉnh hơn đối thủ khi được trang bị đèn tự động bật tắt và có tính năng đèn chờ dẫn đường, trong khi đó Xpander AT thì không.

Trang bị nội thất, ưu thế cho XL7 Hybrid

Với Mitsubishi Xpander AT, mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi hơn một chút so với đối thủ do sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn. Bù lại, XL7 Hybrid có nhiều trang bị tiện nghi hơn và có cả bệ tì tay trung tâm - chi tiết thực dụng cho người lái.

Suzuki XL7 Hybrid hơn Mitsubishi Xpander AT ở tính năng ga tự động Cruise Control được trang bị trên vô lăng.

Đầu tiên, Suzuki XL7 Hybrid được trang bị vô-lăng có đàm thoại rảnh tay và đầy đủ phím bấm, đặc biệt lợi thế khi tích hợp tính năng Cruise Control tiện dụng.

Tiếp đến, màn hình giải trí của Suzuki XL7 Hybrid có kích cỡ lên tới 10 inch còn Xpander AT chỉ sử dụng màn 7 inch. Cả 2 màn hình này đều có kết nối Apple CarPlay/Android Auto nhưng màn hình của XL7 Hybrid nhỉnh hơn khi có kết nối không dây. Chi tiết, như bảng:

Nội thất XL7 Hybrid Xpander AT Chiều dài cơ sở (mm) 2.740 2.775 Chất liệu ghế Da pha nỉ Nỉ Vô-lăng Bọc da Bọc da Đàm thoại rảnh tay Có Không Kiểm soát hành trình Có Không Cụm đồng hồ Analog + LCD Analog + LCD Màn hình giải trí 10 inch 7 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có dây/không dây Có dây Bệ tì tay trung tâm Có Không Hộc làm mát trung tâm Có Không Điều hòa Tự động Chỉnh cơ Cửa gió cho hàng ghế sau Có Có Loa 6 6

Khả năng vận hành, XL7 tiết kiệm nhiên liệu

Động cơ của Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander đều là máy xăng 1.5L, hút khí tự nhiên. Thông số gần như không chênh lệch, lần lượt là 103 mã lực/138Nm và 103 mã lực/141Nm.

Điểm khác biệt là Suzuki XL7 Hybrid trang bị hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid), kết hợp động cơ xăng cùng bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion, giúp hỗ trợ và tiếp sức khi xe tái khởi động hoặc khi cần tăng tốc, lên dốc một cách mượt mà và nhẹ nhàng.

XL7 tiết kiệm nhiên liệu nhờ trang bị hệ thống động cơ Hybrid.

Hệ thống này cũng giúp XL7 Hybrid tiết kiệm xăng hơn Xpander AT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị và hỗn hợp của XL7 lần lượt là 6,81 lít/100km, 5,36 lít/100km và 5,9 lít/100km, còn với Xpander AT là 8,6 lít/100km, 6,2 lít/100km và 7,1 lít/100km.

Trang bị an toàn

Nhìn chung, cả Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander đều sở hữu các tính năng an toàn cơ bản như túi khí, cân bằng điện tử, phanh ABS, camera lùi.... Tuy nhiên, cả hai đều không có hệ thống an toàn chủ động (ADAS). Lợi thế cho XL7 Hybrid khi hơn đối thủ ở tính năng cảm biến lùi.

An toàn XL7 Hybrid Xpander AT Túi khí 2 2 Phanh ABS/EBD/BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Camera lùi Có Có Cảm biến lùi Có Không

Trang bị an toàn của Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander AT.

Kết luận

Với lợi thế khi có khoảng sáng gầm xe cao, không gian nội thất rộng rãi, trang bị an toàn đầy đủ, chi phí vận hành thấp đi cùng giá bán ở ngưỡng dễ tiếp cận khiến những chiếc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt.

Suzuki XL7 Hybrid có lợi thế khi được sở hữu nhiều trang bị tiện nghi, đồng thời cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhờ hệ truyền động mild-hybrid.

Trong khi Mitsubishi Xpander AT lại là sản phẩm đã khẳng định được vị thế trên thị trường nhiều năm, được đông đảo khách hàng tin dùng và ưa chuộng. Về kiểu dáng, Xpander cũng bắt mắt và đi theo xu hướng hơn.

Ngoài ra, chính sách bán hàng hiện tại của Xpander cũng tốt hơn khi đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 33 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều chương trình thúc đẩy bán hàng từ phía đại lý/nhà phân phối khác như tặng phụ kiện, coupon sửa chữa...

Để khách quan, lời khuyên được đưa ra, người tiêu dùng hãy trực tiếp đến các đại lý/nhà phân phối để lái thử và trải nghiệm thực tế sản phẩm. Từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho sở thích cá thân và điều kiện thực tế gia đình mình.