Sức khoẻ 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí thải máy phát điện hiện ra sao?

Bốn người đang được được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr (34 tuổi, vợ ông L) đang được điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng và 2 con gái là N.T.T.Tr (11 tuổi) và N.T.T.Th (8 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết 2 vợ chồng ông L và bà Tr đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khá nặng.
Họ đang thở máy, điều trị oxy cao áp một lần mỗi ngày (liệu trình 14 ngày) và lọc máu liên tục.
“Bệnh nhân suy đa tạng, não, thận và tim đều bị tổn thương. Bệnh viện dốc hết sức, hội chẩn mỗi ngày, cập nhật các phương pháp điều trị mới để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Thiện nói.
Còn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 2 bệnh nhi là N.T.T.Tr và N.T.T.Th đã có một số phản xạ cải thiện hơn. Tuy nhiên diễn biến bệnh vẫn dè dặt do tổn thương não.
"Chức năng não của hai bệnh nhi chưa thể đánh giá toàn diện do đang trong quá trình cai thuốc dần. Tiên lượng hiện vẫn dè dặt vì lo ngại tổn thương não do thiếu oxy và ngạt khí kéo dài”, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết.
Đến nay, bệnh nhi Tr có phản xạ tốt hơn, còn bệnh nhi Th tiên lượng xấu hơn do đã ngưng tim 2 lần, gồm một lần tại Bệnh viện C và một lần khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi.
Trước đó, sáng 28/10, người dân phát hiện 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây bị ngất xỉu do ngạt khí thải máy phát điện.
Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.
Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị phát sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt khi mất điện hoặc ngập lụt. Khi sử dụng, cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả, tránh tích tụ khí độc; nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực và đến cơ sở y tế gần nhất.
Cảnh báo lũ lên trở lại trên các sông ở Đà Nẵng
Chiều 2/11, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ đã phát đi cảnh báo lũ trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia- Thu Bồn đang lên, hạ lưu dao động ở mức BĐ1- BĐ2.
Tính đến chiều 2/11, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khánh là 14,21 m- dưới BĐ1 0,29 m; tại Ái Nghĩa là 7,98 m, dưới BĐ2 0,02 m. Trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn là 13,28 m, trên BĐ2 là 0,28 m; tại Câu Lâu là 2,71 m, dưới BĐ2 là 0,29 m; tại Hội An là 1,26 m, dưới BĐ2 là 0,24 m.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở mức BĐ2- BĐ3; sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức BĐ1- BĐ2.
Từ hôm nay (2/11) đến ngày 4/11, lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2.