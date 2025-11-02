Sức khoẻ 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí thải máy phát điện hiện ra sao?

Ngày 2/11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vẫn đang cấp cứu tích cực 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) hôm 28/10.

Bốn người đang được được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr (34 tuổi, vợ ông L) đang được điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng và 2 con gái là N.T.T.Tr (11 tuổi) và N.T.T.Th (8 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết 2 vợ chồng ông L và bà Tr đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khá nặng.

Họ đang thở máy, điều trị oxy cao áp một lần mỗi ngày (liệu trình 14 ngày) và lọc máu liên tục.

“Bệnh nhân suy đa tạng, não, thận và tim đều bị tổn thương. Bệnh viện dốc hết sức, hội chẩn mỗi ngày, cập nhật các phương pháp điều trị mới để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Thiện nói.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 2 bệnh nhi là N.T.T.Tr và N.T.T.Th đã có một số phản xạ cải thiện hơn. Tuy nhiên diễn biến bệnh vẫn dè dặt do tổn thương não.

"Chức năng não của hai bệnh nhi chưa thể đánh giá toàn diện do đang trong quá trình cai thuốc dần. Tiên lượng hiện vẫn dè dặt vì lo ngại tổn thương não do thiếu oxy và ngạt khí kéo dài”, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết.

Đến nay, bệnh nhi Tr có phản xạ tốt hơn, còn bệnh nhi Th tiên lượng xấu hơn do đã ngưng tim 2 lần, gồm một lần tại Bệnh viện C và một lần khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Trước đó, sáng 28/10, người dân phát hiện 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây bị ngất xỉu do ngạt khí thải máy phát điện.

Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị phát sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt khi mất điện hoặc ngập lụt. Khi sử dụng, cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả, tránh tích tụ khí độc; nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực và đến cơ sở y tế gần nhất.