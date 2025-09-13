Học giả Việt – Australia thúc đẩy hợp tác y tế

Hơn 100 học giả tham dự hội thảo “Đổi mới sáng tạo Sydney – Việt Nam” lần 3, chia sẻ sáng kiến y tế công cộng, sức khỏe trẻ em, phòng chống dịch bệnh và kháng kháng sinh, mở rộng hợp tác nghiên cứu phục vụ cộng đồng.

Hội thảo khoa học thường niên “Đổi mới sáng tạo Sydney – Việt Nam” lần thứ 3 quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách từ Việt Nam, Australia và nhiều nước, đã khép lại tại Hà Nội hôm nay (13/9).

Giáo sư Nguyễn Thu Anh khai mạc hội thảo

Giáo sư Nguyễn Thu Anh, Viện trưởng Viện Đại học Sydney Việt Nam cho biết hội nghị lần này là dấu mốc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

“Hội nghị quy tụ các nhà nghiên cứu, doanh nhân, tổ chức giáo dục và nhà hoạch định chính sách để chia sẻ tri thức và tầm nhìn, với niềm tin rằng đổi mới sáng tạo là nền tảng nuôi dưỡng tài năng Việt và kết nối toàn cầu vì một tương lai bền vững và khai phóng” – bà nhấn mạnh.

Nghiên cứu y tế công cộng và phòng chống dịch bệnh

Y tế công cộng là một trong những chủ đề nổi bật nhất tại hội thảo. Giáo sư Kirstine McCartney giới thiệu chiến lược tiêm chủng RSV, cúm và COVID-19 cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận vắc xin giữa các quốc gia.

Phó Giáo sư Justin Beardsley trình bày sáng kiến SAPPHIRE do Đại học Sydney dẫn dắt và Chính phủ Australia tài trợ, hiện triển khai tại Việt Nam, Campuchia, Fiji và Kiribati.

Dự án tập trung giải quyết lao, bệnh phổi mạn tính và kháng kháng sinh – những thách thức y tế lớn của khu vực – với cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health), kết hợp yếu tố con người, động vật và môi trường. Sáng kiến cũng tích hợp nguyên tắc bình đẳng giới, khuyết tật và hòa nhập xã hội (GEDSI).

Giáo sư Elizabeth Elliott bàn về vấn đề sức khỏe trẻ em

Sức khỏe trẻ em cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Giáo sư Elizabeth Elliott chia sẻ hơn 20 năm hợp tác giữa Đại học Sydney và Việt Nam, từ đào tạo tại Điện Biên đến nghiên cứu tiêm chủng, bại não.

Một trong những kết quả đáng chú ý là xây dựng hệ thống đăng ký quốc gia về bại não – công cụ quan trọng giúp Việt Nam chăm sóc và đồng hành cùng cộng đồng người sống chung với khuyết tật.

Bên cạnh y tế, nhiều sáng kiến công nghệ và môi trường cũng được giới thiệu. Tiến sĩ Joel Fredericks trình bày ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR) trong quy hoạch đô thị chống lũ tại TP.HCM và Sydney, giúp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia vào quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ đời sống và sức khỏe cư dân.

Giáo sư Jenny-Ann Toribio trao đổi về bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng

Giáo sư Jenny-Ann Toribio giới thiệu giải pháp an toàn sinh học giá thành thấp cho chuỗi cung ứng thực phẩm truyền thống tại Việt Nam. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu thực địa kết hợp công nghệ số được kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro dịch bệnh từ động vật sang người, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Hội thảo còn mở rộng sang lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tiến sĩ Phạm Lan Hương nhấn mạnh vai trò mới của bảo tàng và giám tuyển trong việc thúc đẩy sự đa dạng, kết nối cộng đồng và sáng tạo liên ngành. Bà đề xuất các bước hợp tác thực tiễn như nâng cao năng lực giám tuyển, phát triển công cụ số và xây dựng cầu nối văn hóa bền vững cho Việt Nam.

Trang bị kỹ năng, truyền cảm hứng nghiên cứu

Buổi chiều, hội thảo diễn ra nhiều phiên thảo luận chuyên đề do các chuyên gia hàng đầu dẫn dắt, xoay quanh truyền thông khoa học, nghệ thuật kể chuyện trong nghiên cứu, gắn kết cộng đồng, huy động tài trợ và tác động của nghiên cứu trong nông nghiệp, môi trường.

Đây là cơ hội để học giả trang bị thêm kỹ năng thiết yếu, mở rộng mạng lưới hợp tác và bảo đảm kết quả nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn, phục vụ lợi ích cộng đồng và chính sách.

Giáo sư Greg Fox, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á Sydney, đánh giá: “Hội nghị đã nhấn mạnh tác động mang tính chuyển đổi của hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Australia. Thông qua hợp tác, các nhà nghiên cứu đang tạo ra tri thức mới, thúc đẩy đổi mới trong y tế, lương thực, công nghệ số và nhiều lĩnh vực khác.”

Hội nghị Đổi mới sáng tạo Sydney – Việt Nam 2025 không chỉ là nơi chia sẻ nghiên cứu mà còn đặt nền móng cho những sáng kiến chung trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh y tế, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững cho Việt Nam, khu vực và thế giới.