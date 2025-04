Số người chết trong vụ nổ tại cảng lớn nhất Iran lên tới 25, hơn 700 người bị thương

Lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục nỗ lực khống chế hoàn toàn đám cháy.

Vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy tại khu vực Shahid Rajaee của cảng, nơi được biết đến là trung tâm vận chuyển container lớn nhất của Iran. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là do các vật liệu hóa học, nhưng vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sức công phá của vụ nổ khiến cửa kính tại nhiều khu vực cách xa vài km quanh Bandar Abbas - thành phố nằm gần eo biển Hormuz chiến lược - bị thổi bay, các container bị xé toạc, hàng hóa bên trong hư hỏng nặng, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Iran.

Tổ chức Quản lý Khủng hoảng Iran thông tin rằng trong số 752 người bị thương, hiện còn 190 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Bộ trưởng Nội vụ Iran, ông Eskandar Momeni, khi tới hiện trường sáng Chủ nhật, cho biết 80% đám cháy đã được dập tắt và công tác chữa cháy sẽ tiếp tục trong vài giờ tới.

Một số hoạt động tại khu vực Shahid Rajaee không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đã được nối lại.

Trong khi giới chức nghi ngờ các vật liệu hóa học là nguyên nhân chính, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Một người phát ngôn của Tổ chức Quản lý Khủng hoảng cho rằng vụ nổ có thể do lưu trữ hóa chất không đúng quy định trong các container tại cảng Shahid Rajaee. Cơ quan này cho biết trước đó đã từng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại khu vực này. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani kêu gọi không suy đoán vội vàng, cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Vụ nổ xảy ra đúng thời điểm Iran đang tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba với Mỹ tại Oman. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy hai sự kiện này có liên quan đến nhau.

Những năm gần đây, hàng loạt sự cố chết người đã xảy ra tại các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Iran, phần lớn được cho là do sơ suất trong công tác vận hành và an toàn. Các sự cố bao gồm cháy nhà máy lọc dầu, nổ khí tại mỏ than và vụ tai nạn sửa chữa khẩn cấp tại Bandar Abbas vào năm 2023 khiến một công nhân thiệt mạng.

Ngoài ra, một số vụ tấn công khác nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran cũng được nước này cáo buộc do Israel, kẻ thù lâu năm, tiến hành, nhằm vào các chương trình hạt nhân của Tehran và hệ thống phòng không của nước này.