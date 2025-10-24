Bom Nga có tầm xa gây chấn động: Ukraine đối mặt nguy cơ mất “hậu phương an toàn”

Nga được cho là đã thử nghiệm loại bom tầm xa mới có thể bay tới 193 km, vượt xa mọi giới hạn trước đây. Nếu được xác nhận, loại bom mới có thể xóa nhòa khái niệm “hậu phương an toàn” và mở rộng vùng tác chiến cho không quân Nga.

Trong vài ngày gần đây đã xuất hiện những thông tin về việc triển khai các quả bom tầm xa mới của Nga trên mặt trận. Phó thủ trưởng Cục Tình báo Chính (GUR) Ukraine, Vadim Skibitsky, cho biết rằng trong một cuộc thử nghiệm gần đây, một quả bom của Nga đã thể hiện tầm bay 193 km. Điều này mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của loại vũ khí nói trên và có thể làm thay đổi căn bản động lực trên chiến trường.

Thông thường, với một quả bom, khoảng cách từ tuyến đầu tới mục tiêu không vượt quá 90 km. Tuy nhiên, quả bom mà Cục Tình báo Chính Ukraine nhắc đến có khả năng bay 120–150 km, và có thể được thả từ khoảng cách đáng kể so với tuyến đầu.

Quá trình phát triển các quả bom tầm xa như vậy không diễn ra nhanh chóng. Những module trượt và hiệu chỉnh thống nhất (UMPK) đầu tiên, vốn chuyển các quả bom chuẩn thành đạn dẫn hướng chính xác, ban đầu cho phép các quả bom được thả từ độ cao 10–12 km bay được 40–50 km. Tầm xa này sau đó tăng lên 80 km hoặc hơn với phiên bản nâng cấp UMPK-PD (phiên bản tầm xa). Giờ đây, theo ông Skibitsky, phiên bản mới của quả bom có thể bay tới 193 km.

Vậy quả bom trên trời mới mà Cục Tình báo Chính Ukraine nhắc tới là gì? Có ba khả năng:

Tổ hợp tên lửa–bom Grom-1/Grom-2: Tùy cấu hình, vũ khí này có thể hoạt động như tên lửa hoặc bom trượt. Việc sử dụng nó trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trước đây bị hạn chế vì nhiều lý do. Có thể vũ khí này đã được nâng cấp và nay được tái triển khai.

UMPB (Universal Interspecific Glide Munition) được nâng cấp: Cụ thể, biến thể UMPB-5R hiện đại hóa có động cơ tên lửa giúp kéo dài tầm bay lên 130–150 km. Ban đầu UMPB được coi là tương đương với bom nhỏ phóng từ đất của Mỹ (GLSDB). Việc bổ sung động cơ tên lửa về lý thuyết tăng thêm đáng kể tầm bay vốn đã lớn của nó.

Một UMPK-PD mới có động cơ tên lửa: Biến thể này cũng có khả năng đạt xấp xỉ 150 km. Phía Ukraine đã công bố mảnh vỡ của các UMPK được cho là có bộ đẩy bổ sung, nhưng hiện chưa có kết luận chắc chắn.

Khi đánh giá các quả bom này về khả năng sản xuất hàng loạt, các biến thể được trang bị động cơ tên lửa có vẻ hứa hẹn nhất. Việc tích hợp động cơ tên lửa vào UMPK tương đối rẻ tiền cho phép dễ dàng thích ứng cho không quân tác chiến cơ động mà không làm chậm nhiều tốc độ sản xuất.

Trong khi đó, UMPB phức tạp và đắt hơn UMPK, nhưng nó đã được sản xuất số lượng lớn và được Không quân Nga sử dụng rộng rãi từ lâu. Ngược lại, khả năng sản xuất đại trà tổ hợp tên lửa/bom phức tạp và đắt tiền như Grom ít có khả năng hơn, mặc dù việc sản xuất song song và triển khai đồng thời cả ba loại đạn này với tỷ lệ khác nhau vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều then chốt ở đây không chỉ là thực tế rằng bom Nga có thể vươn tới 150–200 km – điều này đã từng được chứng kiến trước đây. Quan trọng hơn là nếu sản lượng sản xuất tăng lên hàng loạt, điều đó sẽ cho phép Nga thực hiện chiến dịch oanh kích diện rộng kết hợp với các cuộc tấn công chính xác, về cơ bản xóa bỏ khái niệm “hậu phương an toàn” của Ukraine.

Việc triển khai một loại đạn đường không mới, hiệu quả và có tầm bắn đến 200 km sẽ làm tăng đáng kể số mục tiêu bị trúng mỗi ngày. Nó cũng sẽ cho phép quân đội Nga điều phối lại việc sử dụng các loại vũ khí khác, chẳng hạn như UAV “Geran” hoặc nhiều loại đạn khác, bao gồm cả tên lửa hành trình đắt tiền.

Hơn nữa, khi vùng an toàn của đối phương thu hẹp, khu vực hoạt động an toàn cho máy bay ném bom Su-34 của Nga sẽ được mở rộng. Các máy bay này có thể thả bom mới từ khoảng cách lớn hơn nữa, qua đó giảm xác suất phải tiến vào tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.

