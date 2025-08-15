Sắp diễn ra Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số"

Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số” tại Hà Nội ngày 20/8.

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và thực thi Luật Đất đai năm 2024 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 1 năm thi hành Luật Đất đai 2024, hệ thống pháp luật đất đai vẫn còn một số bất cập, chưa phù hợp với chủ trương tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, các vướng mắc liên quan đến cơ chế thu hồi đất, tài chính đất đai, vai trò kiểm soát giá đất của Nhà nước... đang trở thành rào cản lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân và thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đang đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa Luật Đất đai 2024 nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là cơ hội để kiến tạo động lực phát triển mới, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi chính sách cởi mở, ghi nhận tiếng nói từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, Tạp chí VietTimes phối hợp Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện bộ, ban ngành, các hiệp hội, chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp.

Dẫn đề tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ nêu những vấn đề cốt yếu cần tháo gỡ trong pháp luật đất đai, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số.

Phiên thảo luận thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu như TS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính); PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Luật Hà Nội; luật sư Phạm Thanh Tuấn - chuyên gia pháp lý bất động sản; luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLaw; ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch GP.Invest cùng với các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản, đơn vị tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản hàng đầu trên thị trường hiện nay.