close Đăng nhập

Sáng nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Tổng Bí thư

Quỳnh An
Quỳnh An

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Tổng bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Tổng bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Sáng nay, Đại hội XIV của Đảng sẽ nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, chiều tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

bnd-0165.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Theo chương trình Đại hội, chiều cùng ngày, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt đại hội.

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tổng bí thư là chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng. Chức danh Tổng bí thư kiêm nhiệm vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng thời cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đại hội XIV #Ban Chấp hành Trung ương Đảng #Bầu Tổng bí thư

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.

Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?

Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.