Giá vàng SJC hôm nay 27/7 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 27/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 25/7.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 25/7. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong ba thương hiệu được khảo sát, ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 1,7 triệu đồng/lượng so với SJC.

Trong khoảng một tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh với biên độ khoảng 8 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Sau khi tăng lên vùng 147 triệu đồng/lượng (22/7), giá có lúc giảm về 139 triệu đồng/lượng (24/7).

Bên cạnh ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, thị trường trong nước cũng biến động mạnh trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, xử lý sai phạm tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng, khiến tâm lý giao dịch và bảng giá của các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh.

Giá vàng quốc tế gần chạm mốc 4.100 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/7 giao dịch ở mức 4.086 USD/ounce, tăng khoảng 33 USD/ounce so với phiên gần nhất được VietTimes cập nhật ngày 25/7 (4.053 USD/ounce). Sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó, kim loại quý đã có phiên phục hồi thứ 2 và tiến gần mốc 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày 25/7.

Giá vàng thế giới phục hồi lên khoảng 4.086 USD/ounce trong phiên sáng 27/7. Ảnh: World Gold Council.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.048 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 38 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng tăng 1,11%, tương đương khoảng 45 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì dù thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia của Kitco News, giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong những tháng tới và nhu cầu đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các số liệu kinh tế sắp công bố.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng 4.050-4.100 USD/ounce khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ Fed và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Nếu đồng USD suy yếu và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, kim loại quý sẽ có thêm động lực để duy trì xu hướng phục hồi.