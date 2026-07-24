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Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng miếng SJC sáng 24/7 tiếp tục giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào về 134 triệu đồng/lượng và giá bán ra xuống 139 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng giảm sau ba phiên tăng liên tiếp.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 24/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 23/7, giá vàng miếng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

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Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 139-143,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 138,7-142,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong ba thương hiệu được khảo sát, ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 5,5 triệu đồng/lượng so với SJC.

Vàng thế giới giảm gần 2,5 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 24/7 giao dịch ở mức 4.046 USD/ounce, giảm khoảng 77 USD/ounce so với sáng 23/7. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank khoảng 26.500 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng. Với mức giảm khoảng 77 USD/ounce, giá vàng quy đổi giảm gần 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy sau 3 phiên tăng liên tục từ 21/7-23/7, vàng thế giới quay đầu giảm về dưới mốc 4.100 USD/ounce.

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Giá vàng thế giới giảm về 4.046 USD/ounce trong phiên sáng 24/7. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.003 USD/ounce, kim loại quý hiện vẫn cao hơn khoảng 43 USD/ounce. Tính trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 2,83%, tương đương khoảng 114 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn duy trì mức tăng so với một tháng trước dù vừa trải qua nhịp điều chỉnh.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng vẫn nhạy cảm với sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và các rủi ro địa chính trị. Sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi hoạt động chốt lời gia tăng, trong khi nhu cầu đầu tư và mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ.

WGC nhận định triển vọng giá vàng phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, mặt bằng lãi suất và mức độ bất ổn toàn cầu. Nếu kinh tế giảm tốc và lãi suất đi xuống, vàng có thể được hỗ trợ. Ngược lại, điều kiện tài chính thắt chặt có thể khiến giá kim loại quý tiếp tục biến động mạnh.

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