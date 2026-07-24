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Không phải cửa hàng nào của PNJ cũng mua lại vàng, kim cương

Phương Hằng
Phương Hằng

Trong hệ thống 430 cửa hàng trên toàn quốc, chỉ 110 cửa hàng của PNJ thực hiện giao dịch mua lại theo chính sách mới; các cửa hàng còn lại chỉ tiếp nhận chuyển đổi sản phẩm.

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CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa cập nhật danh sách hệ thống cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm, áp dụng từ ngày 21/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo công bố, có tổng cộng 110 cửa hàng trên toàn quốc thực hiện giao dịch mua lại theo hai phương án mà doanh nghiệp đã công bố trước đó.

Trong đó, khu vực miền Bắc có 28 cửa hàng, TP HCM có 25 cửa hàng, miền Tây có 20 cửa hàng, Đông Nam Bộ có 13 cửa hàng, miền Trung có 12 cửa hàng và Tây Nguyên có 12 cửa hàng.

Đối với các cửa hàng còn lại trong hệ thống, PNJ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm thu vào và áp dụng theo các chương trình ưu đãi hiện hành.

Đặc biệt, doanh nghiệp quy định khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại chỉ từ 15h đến 17h mỗi ngày, áp dụng đối với các sản phẩm do PNJ bán ra.

Theo thống kê của VietTimes trên website của doanh nghiệp, PNJ đang có tổng cộng 430 cửa hàng tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó nhiều nhất là tại TP HCM với 134 cửa hàng, tiếp đến là Hà Nội có 35 cửa hàng, Đà Nẵng theo sau với 21 cửa hàng, Hải Phòng có 8 cửa hàng, Quảng Ninh 5 cửa hàng,…

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Hiện PNJ đang có 430 cửa hàng, song chỉ có 110 cửa hàng thực hiện giao dịch mua lại sản phẩm từ khách. Ảnh: PNJ.

Về phương án giao dịch theo chính sách, PNJ tiếp tục duy trì hai lựa chọn dành cho khách hàng. Thứ nhất là chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị sản phẩm bán lại sang sản phẩm mới của PNJ để hưởng các ưu đãi bổ sung.

Thứ hai là nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài tối đa 120 ngày.

Khách hàng cũng có thể kết hợp cả hai phương án, tức chuyển đổi một phần giá trị sang sản phẩm mới và nhận phần còn lại bằng tiền theo tiến độ thanh toán.

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Chính sách thu mua mới của PNJ áp dụng từ chiều 21/7. Ảnh: PNJ.

Đối với nhóm trang sức, quà tặng sưu tầm, vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn và Kim Bảo, khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm mới sẽ được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành cùng các ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm.

Cụ thể, nếu chuyển đổi dưới 50% giá trị mua lại đối với nhóm trang sức và quà tặng sưu tầm, khách hàng được cộng thêm ưu đãi 3% trên chương trình khuyến mại hiện hành; từ 50% giá trị trở lên được cộng thêm 5%. Riêng kim cương rời được cộng thêm ưu đãi 5% khi chuyển đổi, trong khi vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn và Kim Bảo được ưu đãi thêm 200.000 đồng mỗi chỉ.

Đối với khách hàng lựa chọn nhận tiền, PNJ tiếp tục áp dụng lộ trình thanh toán tối đa 120 ngày. Theo đó, doanh nghiệp chi trả 10% giá trị mua lại ngay tại thời điểm giao dịch hoặc chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp, 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày.

Riêng đối với kim cương rời, PNJ cho biết khách hàng chỉ có thể chuyển đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không được chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

PNJ khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo phương án đã lựa chọn, đồng thời công khai tiến độ thanh toán và đảm bảo quyền lợi của người mua.

“Việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp để mọi nghĩa vụ với quý khách hàng được thực hiện một cách bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có của toàn ngành, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền lợi lâu dài của quý khách hàng”, website thương hiệu nhấn mạnh.

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Từ khóa:

#kim cương PNJ #mã PNJ #vàng PNJ

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