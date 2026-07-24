ĐHĐCĐ bất thường PC1: Em trai và con gái ông Trịnh Văn Tuấn được đề cử vào HĐQT

Tại ĐHĐCĐ bất thường, PC1 trình cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Trong danh sách ứng viên có ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng, em trai ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch PC1 và bà Trịnh Khánh Linh, con gái ông Tuấn.

Sáng 24/7, Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 5.

Theo tài liệu công bố, có 4 ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm ông Trịnh Tiến Dũng, ông Lê Thành Lương, bà Trịnh Khánh Linh và bà Vũ Thị Minh Nhật.

Trong số các ứng viên, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, trong khi bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

ĐHĐCĐ bất thường PC1. Ảnh: Hoàng Dung.

Ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Cảnh sát nhân dân tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (tiền thân là Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II).

Ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đại Dũng.

Ông Trịnh Tiến Dũng. Ảnh: Đại Dũng.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Đại Dũng chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu và sản phẩm kết cấu thép phục vụ công trình trọng điểm quốc gia và công trình quốc tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao.

Ông Trịnh Tiến Dũng hiện không sở hữu cổ phần tại PC1 và cũng không đại diện phần vốn của tổ chức nào tại đây.

Ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch PC1 vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ngày 16/5 để điều tra theo quy định của pháp luật.

Một ứng viên khác cũng đang thu hút sự chú ý là bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, bà là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn.

Theo thông tin công bố, bà Linh giữ chức phó giám đốc phụ trách ban tài chính của Tập đoàn PC1. Bà Linh cũng từng có thời gian làm việc tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG Việt Nam, CTCP Chứng khoán Vietcap.

Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1 và đại diện theo ủy quyền hơn 87,94 triệu cổ phiếu, tương đương 22,35% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Đối với 2 ứng viên HĐQT độc lập, bà Vũ Thị Minh Nhật, sinh năm 1987, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà từng giữ vị trí phó phòng tư vấn tài chính tại KPMG Việt Nam và trưởng ban kiểm soát CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP).

Bà hiện là giám đốc Tài chính Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng, đồng thời là thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch ủy ban kiểm toán Nhựa Tiền Phong. Bà không sở hữu cổ phiếu PC1.

Ông Lê Thành Lương, sinh năm 1980, có trình độ tiến sĩ kỹ thuật điện - năng lượng. Ông từng giữ các vị trí như phó tổng giám đốc Gelex Electric, giám đốc nhà máy sản xuất biến áp HEM thuộc CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX), thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc CTCP Yotek, đồng thời từng công tác tại Công ty IDEA (Pháp) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Lương hiện là thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Công nghệ Bình An.

Một nội dung quan trọng khác tại đại hội là PC1 dự kiến miễn nhiệm bốn thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1.

Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16,9 triệu đơn vị lên 31 triệu đơn vị, tương ứng 7,54% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1. VietinBank Capital là công ty con của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG).

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn xuất hiện một tổ chức lớn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Trước đó, nhóm nhà đầu tư liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cũng liên tục mua vào cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 10% vốn điều lệ và trở thành một trong những nhóm cổ đông đáng chú ý của doanh nghiệp sau những biến động ở cấp cao trong bộ máy quản trị.