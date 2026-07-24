Lãnh đạo PC1 lên tiếng về việc các cổ đông lớn liên tiếp gia tăng sở hữu

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc VietinBank Capital và nhóm CII liên tiếp gia tăng sở hữu cổ phiếu PC1, Phó Chủ tịch Phan Ngọc Hiếu cho biết doanh nghiệp luôn chào đón các cổ đông lớn tham gia, miễn là cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) diễn ra sáng 24/7, cổ đông hỏi ban lãnh đạo công ty về việc hai cổ đông lớn gần đây là VietinBank Capital và nhóm CII có kế hoạch tiếp tục mua thêm cổ phiếu hoặc có ý định chào mua công khai hay không?

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho rằng PC1 là một công ty niêm yết có tính minh bạch. Công ty chào đón các cổ đông lớn vào đây để cùng xây dựng, cùng nhau đóng góp cho PC1 phát triển bền vững hơn, an toàn hơn.

"Cái tốt nhất, được nhất của một công ty niêm yết trên thị trường chính là việc chúng ta huy động được sức mạnh trí tuệ tập thể của các cổ đông. Vì vậy, tôi rất hoan nghênh các cổ đông lớn tham gia để tăng tính minh bạch cũng như đảm bảo sự an toàn, phát triển bền vững", ông Hiếu nói.

Về câu hỏi cổ đông đặt ra là "liệu các cổ đông đó có tăng tỷ lệ sở hữu hay không?", bản thân tôi không thể giải thích hay trả lời thay cho họ được. Đó là định hướng riêng của người ta.

Tuy nhiên, tôi chỉ khẳng định một điều, bất kỳ ai trở thành cổ đông lớn của chúng tôi đều được chào đón, miễn là họ vào đây để cùng xây dựng PC1 phát triển bền vững", ông Hiếu nhấn mạnh.

Lãnh đạo PC1 cũng cho rằng, giá trị của PC1 không nằm ở các nhà máy điện hay khoáng sản, mà giá trị lớn nhất chính là con người, đó là đội ngũ kỹ sư trí tuệ, tài năng. Đây là tài sản quý giá nhất giúp công ty giữ vững vị thế số một trong ngành cốt lõi suốt nhiều năm qua.

Theo dữ liệu VietTimes có được, mới đây, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1.

Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16,9 triệu đơn vị lên 31 triệu đơn vị, tương ứng 7,54% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1. VietinBank Capital là công ty con của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG).

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn xuất hiện một tổ chức lớn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Trước đó, nhóm nhà đầu tư liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cũng liên tục mua vào cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 10% vốn điều lệ và trở thành một trong những nhóm cổ đông đáng chú ý của doanh nghiệp sau những biến động ở cấp cao trong bộ máy quản trị.

Một nội dung quan trọng tại ĐHĐCĐ bất thường là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 5.

4 ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm ông Trịnh Tiến Dũng, ông Lê Thành Lương, bà Trịnh Khánh Linh và bà Vũ Thị Minh Nhật.

Trong số các ứng viên, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, trong khi bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

4 thành viên HĐQT bị miễn nhiệm gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.