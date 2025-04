Sắc đỏ bao trùm VN-Index, cổ phiếu thép bị bán tháo

VietTimes - Giá Bitcoin sáng 8/4 giao dịch ở mức 79.420 USD/BTC, tăng 1,4% so với 24h trước. Vàng thế giới đi ngang so với hôm qua 7/4, trong khi giá vàng miếng trong nước giảm 600.000. đồng/lượng so với thứ 7 tuần trước.