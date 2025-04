Chính sách thuế mới: Nên đầu tư vàng, USD, chứng khoán hay bất động sản?

Việc Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam được xem một cú sốc lớn với nhiều người, đặt ra những "bài toán", cơ hội đầu tư trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi nhìn nhận việc Mỹ tăng thuế không chỉ nhắm vào một quốc gia hay khu vực cụ thể, mà đang trở thành một xu hướng mang tính toàn cầu, tác động sâu rộng tới hệ sinh thái kinh tế - thương mại quốc tế.

Từ Trung Quốc, châu Âu đến các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, đều phải thích nghi với môi trường thuế quan mới, chi phí sản xuất - xuất khẩu gia tăng, các rào cản kỹ thuật ngày càng chặt chẽ hơn.

Với Việt Nam, xuất khẩu - trụ cột tăng trưởng kinh tế, sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, trong khi rủi ro tỷ giá, lạm phát và chi phí đầu vào có thể gia tăng. Sự chuyển hướng của dòng vốn đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi nhà đầu tư phải tái định vị danh mục đầu tư một cách bài bản và tỉnh táo, ông Huy nói.

Vàng: Kênh trú ẩn, nhưng không nên “tất tay”

Trong các kênh đầu tư, vàng luôn là tài sản an toàn mỗi khi thị trường thế giới bất ổn. “Hiện giá vàng thế giới đã vượt 3.100 USD/ounce, đang ở vùng đỉnh lịch sử, do đó áp lực chốt lời sẽ rất lớn trong ngắn hạn”, ông Huy cho hay.

Trước bối cảnh hiện nay, chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần tránh tâm lý Fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội), chỉ nên tham gia từng phần sau khi giá điều chỉnh, không “tất tay” khi thị trường hưng phấn. Ngoài ra, cần theo dõi sát diễn biến chính sách vĩ mô và điều hành thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bởi giá vàng trong nước thường có độ trễ và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi

Sau vàng, ông Huy cho rằng USD là kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn, đồng thời là công cụ phòng vệ rủi ro tỷ giá.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối để đảm bảo hoạt động hợp pháp và an toàn. Việc nắm giữ USD nên được phân bổ hợp lý trong danh mục đầu tư, không đầu cơ, mà nên phục vụ mục đích phòng thủ và đa dạng hóa rủi ro.

Đối với kênh đầu tư bất động sản, ông Huy khuyến nghị nên chọn đúng phân khúc, đúng tầm nhìn. Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung là phân khúc có cầu thực, thanh khoản ổn định, được Nhà nước khuyến khích phát triển. Nhà đầu tư nên ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, vị trí chiến lược, đồng thời tránh các dự án đầu cơ, giá ảo.

Chứng khoán: Thời cơ sau điều chỉnh

Với thị trường chứng khoán, vị chuyên gia đánh giá đây là kênh vừa trải qua phiên giao dịch khốc liệt nhất lịch sử khi chỉ số VN-Index sụt gần 90 điểm, tình trạng bán tháo diễn ra trên diện rộng. Trạng thái này chưa thể kết thúc ngay, các phiên giao dịch sẽ tiếp tục mất thêm điểm.

Tuy nhiên, ông cho rằng sau những nhịp điều chỉnh mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi về vùng giá hấp dẫn, tạo cơ hội giải ngân cho nhà đầu tư dài hạn.

Hơn nữa, năm 2025, Việt Nam kỳ vọng được nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt vào các nhóm cổ phiếu có: vốn hóa lớn; kết quả kinh doanh ổn định; thuộc nhóm ngành chiến lược: ngân hàng, năng lượng, công nghệ, bất động sản khu công nghiệp, hạ tầng giao thông.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (4/4), VN-Index sụt gần 48 điểm về 1.182 điểm. Bảng giá SSI

Cũng theo ông Huy, trong giai đoạn biến động, ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận từ tài sản tài chính, việc đầu tư vào bản thân, kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp là lựa chọn sáng suốt hơn bao giờ hết.

“Hãy tập trung vốn để học quản trị doanh nghiệp, kỹ năng đầu tư, quản lý rủi ro danh mục, tư duy sản xuất - kinh doanh bền vững. Đó mới là “tài sản vô hình” nhưng mang lại "lợi nhuận vô hạn". Sự nghiệp đầu tư dài hạn không chỉ nằm ở việc “mua gì” mà nằm ở việc “hiểu gì” và “trở thành ai” trên hành trình đầu tư”, ông Huy nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Huy về thị trường chứng khoán giảm là cơ hội để mua vào, song chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển khuyến nghị nhà đầu tư cũng cần đề phòng nếu đàm phám song phương Mỹ - Việt kéo dài, thuế 46% không giảm nhanh.

“Do vậy, với những cổ phiếu tốt, đang rớt mạnh, cũng không nên mua nhanh mà mua từng bước để phòng khi việc xấu còn kéo dài…”, ông Hiển lưu ý.

Theo ông Hiển, trong đầu tư chứng khoán, đức khiêm tốn áp dụng là khi đầu tư thắng lớn cũng không nên tự tin về tài, mà phải xem là may. Do đó luôn dự phòng các tình huống rủi ro, không nên margin mạnh quá để kiếm lợi lớn trong thời điểm này.

Đối với kênh đầu tư vàng, vị chuyên gia kinh tế dự báo vàng trong nước sẽ neo giá và khó tăng trong thời gian tới.

Bình luận thêm về vàng, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM nhận định giá biến động theo bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, nhiều hơn yếu tố mùa vụ. Yếu tố mùa vụ chỉ xảy ra khi giá vàng ở trạng thái ổn định, tình hình kinh tế thế giới tương đối "êm dịu". Hiện giá vàng tăng bất chấp, kể cả mùa thấp điểm nếu thương chiến căng thẳng.

Ông Huân cho rằng giá vàng đã tăng quá mạnh, xác lập mặt bằng mới, khó có thể giảm quay trở lại mốc 70-80 triệu đồng/lượng.

"Chỉ nên mua khi giá xuống, đừng nên mua khi giá lên, tránh việc mua đuổi theo thị trường, rủi ro sẽ rất lớn. Lúc này không nên mua, nên canh những phiên điều chỉnh mạnh, mua vào sẽ an toàn hơn. Với người bán chốt lời, thời điểm này cũng là cơ hội để bán bớt một phần trong danh mục và chờ khi giá giảm mua lại với giá thấp hơn", ông Huân gợi ý.

Cũng theo chuyên gia, vàng là kênh đầu tư an toàn, nhưng khi giá vàng lên trên 101 triệu đồng/lượng như hiện tại không phải là kênh an toàn. Nhưng nếu mua vàng dài hạn lại an toàn, nhưng tỷ lệ sinh lời thấp. 20 năm trở lại đây, tỷ suất sinh lời tính cả những thời điểm tăng giá mạnh cũng chỉ ở mức 8%, thấp hơn đầu tư chứng khoán, bất động sản và chỉ cao hơn gửi tiết kiệm.