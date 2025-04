Thủ tướng: Đề nghị Mỹ hoãn áp dụng thuế quan mới ít nhất 45 ngày

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát, cùng 3 cổ đông góp vốn khác bị Bộ Công an khởi tố do có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác cát.