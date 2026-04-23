Rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, 2 thanh niên bị bắt

Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Nguyễn Văn Dương (SN 2001; trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Dương và Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu Yody, đăng tải thông tin tri ân khách hàng, tặng quà kỷ niệm thành lập để dụ dỗ người tham gia các gói trúng thưởng.

Sau khi dụ được người tham gia, Dương và Trâm dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Từ kết quả xác minh, cơ quan công an đã triệu tập làm việc đối với Dương và Trâm, cùng các đối tượng có liên quan dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan công an, Dương và Trâm khai nhận từ 26/2 - 23/3, họ xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty tại khu vực Sihanoukville.

Nhiệm vụ của Dương và Trâm là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Các đối tượng đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

