Robot hình người đạp ngã Giám đốc điều hành trong đoạn video gây tranh cãi

Hãng robot EngineAI của Trung Quốc đã đáp trả một cách ấn tượng trước sự hoài nghi ngày càng tăng về mẫu robot hình người T800 mới của họ.

Sau khi nhiều đồn đoán trên mạng cho rằng các video trình diễn trước đó là kỹ xảo CGI – công nghệ sử dụng các công cụ đồ họa máy tính để tạo ra các hình ảnh hoặc cảnh quay 3D – công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã công bố một đoạn clip mới, trong đó Giám đốc điều hành (CEO) mặc đồ bảo hộ và bị chính robot đá vào người.

Màn trình diễn này nhằm chứng minh khả năng vận động vật lý của robot và phản bác các cáo buộc dàn dựng kỹ thuật số, đánh dấu một chiến lược đặc biệt trong ngành công nghệ robot, nơi các thông số kỹ thuật thường được dùng làm bằng chứng.

Tuần trước, công ty tại Thâm Quyến đã giới thiệu T800, robot hình người đa năng kích thước thật, đồng thời được định vị như một nền tảng cho các màn biểu diễn chiến đấu có kiểm soát dự kiến tổ chức vào cuối năm nay.

Tranh cãi về cú đá của robot

EngineAI vừa công bố đoạn phim mới cho thấy nhà sáng lập kiêm CEO của công ty, Zhao Tongyang, bị đánh ngã xuống đất bởi cú đá mạnh từ robot hình người mới ra mắt của công ty, T800.

Đoạn video nhiều góc quay cho thấy robot vẫn đứng vững sau cú đá và tạo dáng trong giây lát. Dù thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng Trung Quốc và phương Tây, khán giả lại chia thành hai luồng ý kiến – một bên khen hết lời, bên khác cho rằng cú đá có vẻ được dàn dựng.

Khi EngineAI lần đầu công bố T800, một đoạn video kịch tính quay cảnh robot thực hiện các cú đá bay và phá cửa đã gây tranh cãi về mức độ chân thực. Đoạn video quay trong studio tối với hiệu ứng ánh sáng khiến nhiều người nghi ngờ CGI, bất chấp tuyên bố của công ty rằng “không CGI, không AI, không tăng tốc hình ảnh”.

Để giải tỏa sự nghi ngờ, EngineAI tiếp tục tung ra video hậu trường với tiêu đề “Đính chính tin đồn CGI”. Video cho thấy robot hoạt động trong một studio đơn giản, chứng minh rõ ràng rằng các chuyển động nhanh và chính xác của nó hoàn toàn là thật.

T800 xuất hiện trong lĩnh vực robot hình người đang phát triển cực nhanh, vốn được dẫn dắt bởi các hãng lớn như Tesla, Boston Dynamics và Figure AI. Trong khi phần lớn đối thủ tập trung vào ứng dụng công nghiệp và hậu cần, EngineAI chọn hướng đi khác: quảng bá hình ảnh robot “sẵn sàng chiến đấu” và công bố kế hoạch tổ chức giải đấu robot đối kháng. Chiến lược này thu hút sự chú ý mạnh mẽ, dù một số chuyên gia nhận định nó có thể khiến các ứng dụng thực tế bị lu mờ.

Theo Humanoidsdaily, màn “đấu luyện” giữa CEO và robot là bước mở màn cho sự kiện “Robot Boxer” mà EngineAI lên kế hoạch tổ chức vào ngày 24/12. Công ty đã hé lộ nhiều tuần về một phiên bản T800 mang tính chiến đấu, cho thấy chuỗi màn trình diễn cường độ cao này là chiến lược dài hơi chứ không phải hành động bột phát.

Khả năng di chuyển thế hệ mới

T800 là robot hình người kích thước thật, được thiết kế cho khả năng di chuyển linh hoạt, độ bền cao và xử lý đa dạng nhiệm vụ. Robot cao 1,73 m, nặng 75 kg với pin được lắp sẵn, có 29 bậc tự do trên toàn cơ thể và 7 bậc tự do ở mỗi bàn tay.

EngineAI cho biết T800 được chế tạo bằng các tấm nhôm tiêu chuẩn hàng không để cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ, cùng thiết kế khí động học giúp tăng hiệu quả và độ bền. Một trong những công nghệ nổi bật là hệ thống làm mát chủ động đặt trong các khớp chân, cho phép robot vận hành liên tục ở cường độ cao trong tối đa bốn giờ. Điều này được hỗ trợ bởi pin lithium thể rắn dạng mô-đun có thể thay nhanh.

Để nhận thức và điều hướng, T800 trang bị LiDAR 360 độ, camera stereo và bộ xử lý môi trường phản hồi nhanh giúp phát hiện chướng ngại vật và phân tích tình huống. Các động cơ mô-men xoắn cao ở khớp có thể đạt 450 Nm, cho phép robot đổi hướng nhanh và thực hiện những động tác nâng cao như xoay nhào lộn hoặc đá trên không.

Về khả năng tính toán, robot kết hợp bộ điều khiển Intel N97 với mô-đun NVIDIA AGX Orin, mang lại hiệu suất AI 275 TOPS và hỗ trợ phát triển tùy chỉnh. Robot có thể đi với tốc độ lên đến 3 m/s và được định hướng cho nhiều ứng dụng từ hậu cần, khách sạn đến tác vụ cộng tác và dịch vụ tổng hợp.

Theo IE