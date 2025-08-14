Quy định phân làn, tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ từ 15/8

Theo phương án phân làn mới nhất trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 tốc độ xe tối đa 120km/h, tối thiểu 90km/h. Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 ô tô được đi tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h, thí điểm trong 1 tháng, từ 15/8.

Sáng 14/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo Cục CSGT, xuất phát từ đề nghị của Cục, sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm đối với hai tuyến cao tốc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90km/h.

Các loại xe bị cấm lưu thông: ô tô tải thông dụng (trừ bán tải và tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Phương án phân làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cục CSGT.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm: ô tô tải thông dụng (trừ bán tải và tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Phương án phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép lên mặt đường cao tốc tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép, tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Phương án tổ chức giao thông thí điểm trong 1 tháng, từ ngày 15/8.