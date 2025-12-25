Quân đội Thái Lan và Campuchia tổ chức đàm phán về việc nối lại lệnh ngừng bắn

Cuộc gặp này được xem là bước đi quan trọng nhất kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, sau hàng loạt nỗ lực bất thành trước đó của Malaysia, Trung Quốc và Mỹ nhằm đưa hai nước vào bàn đàm phán.

Các quan chức quân sự của Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu đàm phán trong hôm 24/12, theo thông báo từ cả hai phía, chỉ vài ngày sau khi hai quốc gia láng giềng đồng ý thảo luận việc nối lại lệnh ngừng bắn, sau 16 ngày giao tranh dữ dội dọc biên giới khiến ít nhất 86 người thiệt mạng.

Các cuộc đàm phán diễn ra hai ngày sau một cuộc họp đặc biệt tại Kuala Lumpur của các ngoại trưởng Đông Nam Á, được triệu tập nhằm cứu vãn thỏa thuận đình chiến vốn do Malaysia – Chủ tịch ASEAN – và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian sau đợt giao tranh hồi tháng 7.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung diễn ra trong ba ngày và có thể mở đường cho một thỏa thuận. Cuộc gặp được tổ chức tại một trạm kiểm soát biên giới ở khu vực phía nam của đường biên dài 817 km giữa hai nước.

“Nếu cuộc họp cấp thư ký diễn ra suôn sẻ và đạt được thỏa thuận, thì sẽ có một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước vào ngày 27/12”, ông Surasant nói với báo chí.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết các cuộc đàm phán bắt đầu lúc 16h30 giờ địa phương, do các tướng lĩnh hai bên dẫn đầu.

Cuộc gặp này là bước tiến quan trọng nhất kể từ khi giao tranh tái bùng phát, sau những nỗ lực riêng rẽ nhưng không thành công của Malaysia, Trung Quốc và Mỹ nhằm đưa hai nước vào đối thoại.

Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc lẫn nhau gây hấn và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tăng cường đạt được hồi tháng 10 tại Malaysia, dưới sự chứng kiến của ông Donald Trump. Khi đó, hai bên cam kết rà phá bom mìn và rút quân cùng vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực tranh chấp chủ quyền kéo dài hàng thập kỷ.

Trước thềm các cuộc đàm phán hôm thứ Tư, giao tranh vẫn tiếp diễn, với các cuộc đụng độ xảy ra tại nhiều điểm từ đầu tháng 12, kéo dài từ những khu rừng gần Lào tới các tỉnh ven Vịnh Thái Lan.

Theo giới chức Campuchia, ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra và hơn nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phía Thái Lan cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng, với hơn 150.000 người phải sơ tán.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 24/12 cáo buộc Thái Lan sử dụng máy bay chiến đấu thả bom xuống tỉnh biên giới Banteay Meanchey, gọi hành động này là “tàn bạo” và mang tính bừa bãi.

Trong khi đó, Thái Lan cho rằng Campuchia tiếp tục bắn vũ khí hạng nặng vào các khu dân cư ở tỉnh Sa Kaeo trong hôm thứ Tư, buộc quân đội Thái Lan phải đáp trả.

