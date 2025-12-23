Quốc gia này chuẩn bị cấm luộc sống cua, tôm hùm vì lý do gây tranh cãi

Chính phủ Anh lên kế hoạch cấm luộc sống cua và tôm hùm, chấm dứt tập tục tồn tại hàng thế kỷ sau khi công nhận các loài giáp xác là sinh vật có cảm giác đau đớn.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm luộc sống tôm hùm và cua, một phần của chiến lược phúc lợi động vật mới, sau quyết định năm 2022 công nhận giáp xác mười chân là sinh vật có cảm giác. Chính phủ Anh sẽ ban hành hướng dẫn về phương pháp giết mổ nhân đạo, khẳng định "luộc sống là không thể chấp nhận được" và đề xuất các phương án thay thế như làm đông lạnh hoặc gây choáng bằng điện. Tổ chức Crustacean Compassion của Anh cho biết tôm, cua, tôm hùm phải chịu đựng đau khổ khi bị luộc sống, kêu gọi chấm dứt tập tục "man rợ" này, ước tính cơn đau kéo dài đến 3 phút trước khi chết. Hiệp hội Thủy sản có vỏ của Anh cảnh báo chi phí thiết bị gây choáng nhân đạo khoảng 4.700 USD có thể khiến nhiều nhà hàng, khách sạn chuyển sang nhập khẩu hải sản đông lạnh. Tập tục luộc sống tôm hùm và cua đã tồn tại hàng thế kỷ, trở nên phổ biến từ thế kỷ 18 và 19 khi chúng được bán ở các chợ đô thị châu Âu và Bắc Mỹ. Cung cấp bởi

Kế hoạch cấm một tập tục tồn tại suốt nhiều thế kỷ này là một phần trong chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của nước Anh.

Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch cấm hành vi luộc sống tôm hùm và cua trong khuôn khổ chiến lược phúc lợi động vật mới được ban hành.

Đề xuất này được nêu trong chiến lược mới công bố hôm đầu tuần, tiếp nối quyết định năm 2022 của chính phủ Anh về việc chính thức công nhận các loài giáp xác mười chân (như cua, tôm hùm) và động vật thân mềm chân đầu (như bạch tuộc, mực) là những sinh vật có cảm giác.

Tài liệu cho biết hiện vẫn tồn tại những khoảng trống trong hiểu biết về cách các động vật còn sống được vận chuyển trong chuỗi cung ứng “từ lúc đánh bắt đến khi giết mổ”, khiến việc ngăn chặn “những đau đớn hoặc khổ sở không cần thiết” trở nên khó khăn hơn.

Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Anh cho biết sẽ ban hành hướng dẫn về các phương pháp giết mổ nhân đạo đối với giáp xác mười chân, trong đó khẳng định rõ rằng “luộc sống là không thể chấp nhận được”. Các phương án thay thế được đề xuất bao gồm làm đông lạnh hoặc gây choáng bằng điện.

Luộc sống đã được sử dụng suốt nhiều thế kỷ, đặc biệt kể từ khi tôm hùm và cua trở nên phổ biến tại các chợ đô thị ở châu Âu và Bắc Mỹ vào thế kỷ 18 và 19, thời điểm con người tin rằng những loài này không có cảm giác đau. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, tập tục này ngày càng bị chỉ trích khi các bằng chứng khoa học cho thấy giáp xác mười chân có thể cảm nhận được đau đớn và căng thẳng.

“Tôm, cua và tôm hùm phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng nổi, trong đó có một trong những hình thức chết đau đớn nhất: bị luộc sống”, tổ chức bảo vệ động vật Crustacean Compassion của Anh tuyên bố, cho biết các loài này có thể phải chịu cơn đau dữ dội trong tối đa 3 phút trước khi chết. Tổ chức này từ lâu đã kêu gọi chính phủ chấm dứt điều mà họ mô tả là một tập tục “man rợ”.

Trong khi đó, các nhóm đại diện cho ngành công nghiệp thủy sản cảnh báo rằng áp lực thương mại sẽ ảnh hưởng lớn đến cách các thay đổi được triển khai.

Hiệp hội Thủy sản có vỏ của Anh nói với tờ Daily Mail rằng: “Nếu ai đó muốn mua cua hay tôm hùm còn sống, họ sẽ không trả tiền nếu con vật đã chết”, đồng thời cho biết toàn bộ chuỗi cung ứng đều có động lực mạnh mẽ để giảm thiểu căng thẳng cho động vật nhằm bảo đảm chất lượng và đạt giá bán cao hơn

Tuy nhiên, hiệp hội này cũng cảnh báo rằng chi phí cho thiết bị gây choáng nhân đạo, khoảng 4.700 USD, có thể khiến nhiều nhà hàng và khách sạn chùn bước, từ đó buộc họ chuyển sang nhập khẩu hải sản đông lạnh từ nước ngoài.

Theo RT