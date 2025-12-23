Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thị sát các khách sạn cùng con gái, nêu bật tiến triển kinh tế

Tóm tắt bài viết
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khai trương một loạt khách sạn tại khu du lịch của nước này cùng với con gái Ju Ae, trong động thái nhằm làm nổi bật những tiến triển kinh tế của Triều Tiên trước thềm một kỳ đại hội đảng quan trọng dự kiến diễn ra vào đầu năm tới.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 23/12, 5 khách sạn đã chính thức đi vào hoạt động trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần trước tại khu du lịch Samjiyon, nằm ở khu vực đông bắc bán đảo Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc.
Ông Kim, người tham dự các nghi lễ khai trương hôm thứ Bảy, đã cùng con gái Ju Ae tham quan các khách sạn cao cấp, theo những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố.
Theo KCNA, ông Kim phát biểu rằng các khách sạn mới là “bằng chứng rõ ràng cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của nhân dân chúng ta và tiềm năng phát triển của đất nước”.
Trong tháng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã liên tiếp xuất hiện tại nhiều lễ khánh thành các cơ sở mới, trong đó riêng tuần trước đã có tới 3 nhà máy cấp khu vực được đưa vào hoạt động.
Triều Tiên được dự báo sẽ tổ chức kỳ đại hội đảng đầu tiên sau 5 năm vào đầu năm 2026, trong đó một kế hoạch phát triển mới cho giai đoạn năm năm tiếp theo dự kiến sẽ được công bố. Các cơ quan truyền thông nhà nước, bao gồm báo Rodong Sinmun, thời gian gần đây liên tục kêu gọi toàn xã hội dốc toàn lực hoàn thành các dự án trọng điểm trước thềm sự kiện chính trị quan trọng này.
Theo Reuters