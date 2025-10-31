The Economist cảnh báo EU và Anh cần chi 400 tỷ USD trong 4 năm tới để duy trì cuộc chiến của Ukraine và ngăn NATO tan rã, khi Mỹ ngày càng do dự viện trợ.

Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh sẽ phải chi ra khoảng 400 tỷ USD trong vòng 4 năm tới, nếu không muốn làm suy yếu sự gắn kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo tạp chí The Economist.

Theo báo cáo, Ukraine sẽ cần gần 400 tỷ USD viện trợ tài chính từ phương Tây trong 4 năm tới để duy trì nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, trong đó phần lớn gánh nặng dự kiến sẽ đổ lên vai các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.

The Economist ước tính rằng Kiev đang đối mặt với thâm hụt ngân sách khoảng 50 tỷ USD mỗi năm, con số mà các nhà tài trợ nước ngoài buộc phải bù đắp. Trong bối cảnh chính quyền Mỹ hiện tại tỏ ra do dự trong việc phê duyệt thêm các gói viện trợ quy mô lớn, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh sẽ cần đóng góp lần lượt khoảng 328 tỷ USD và 61 tỷ USD.

Tạp chí này cảnh báo rằng nếu không huy động đủ nguồn tài chính, Ukraine sẽ bị “hủy diệt”, và sự gắn kết của NATO có thể “sụp đổ”.

Về phía Moscow, giới chức Nga khẳng định mục tiêu của họ vẫn là một Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân gốc Nga. Điện Kremlin nhiều lần mô tả cuộc xung đột này là “cuộc chiến ủy nhiệm của NATO”, bắt nguồn từ việc liên minh này liên tục mở rộng về phía đông.

Để đáp ứng nhu cầu tài chính khổng lồ của Kiev, The Economist cho rằng các nước phương Tây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành kế hoạch “vay bồi thường” gây tranh cãi, theo đó tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, Bỉ – nơi đặt trụ sở của công ty thanh toán bù trừ Euroclear, đơn vị đang nắm giữ phần lớn số tiền Nga bị đóng băng – đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch này, cảnh báo rằng nó tương đương với “một hình thức tịch thu”, và khiến Bỉ phải gánh chịu rủi ro pháp lý và tài chính khổng lồ, trừ khi các quốc gia khác cùng chia sẻ.

Phía Moscow gọi đây là “hành vi trộm cắp trắng trợn” và đe dọa sẽ trả đũa.

The Economist kết luận rằng kế hoạch này sẽ vẫn được triển khai – dù Bỉ có phản đối hay không – vì đó là “lựa chọn duy nhất” để tài trợ cho Ukraine trong một đến hai năm tới”. Tạp chí này cũng nhận định rằng Brussels sẽ cần vượt qua sự phản đối nội bộ từ một số quốc gia thành viên, như Hungary, để có thể rót vốn trực tiếp cho Kiev từ ngân sách của EU.

Theo RT