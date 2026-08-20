Robot giá gần 4 tỷ đồng gây “rợn người” vì giống mặt thật đến khó tin

Startup AheadForm của Trung Quốc phát triển đầu robot Origin M1 có thể chớp mắt, nhíu mày, mỉm cười và mô phỏng vi biểu cảm như người thật, với giá tới 150.000 USD (3,9 tỷ đồng).

Một startup robot Trung Quốc vừa giới thiệu đầu robot hình người có độ chân thực đến mức khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Không chỉ mô phỏng khuôn mặt con người, thiết bị này còn có thể chớp mắt, chuyển động mắt, nhíu mày và tạo ra những biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt.

Robot hình người đã xuất hiện từ lâu và các công ty Trung Quốc đang đạt được những bước tiến đáng kể về khả năng đi lại, giữ thăng bằng, tốc độ cũng như chuyển động ngày càng giống con người. Tuy nhiên, ngoại hình vẫn là một trong những điểm khó vượt qua nhất. AheadForm đang cố gắng thay đổi điều đó bằng một đầu robot có mức độ chân thực cao nhưng giá cũng cực kỳ đắt đỏ.

Đầu robot có thể mô phỏng những biểu cảm rất nhỏ

AheadForm là startup được thành lập năm 2024 bởi Yuhang Hu, một kỹ sư từng theo học tại Creative Machines Lab thuộc Đại học Columbia ở New York. Công ty đặt mục tiêu “phá bỏ rào cản” giữa con người và máy móc.

Sản phẩm mới nhất của AheadForm là đầu robot Origin M1, được thiết kế để tái tạo các chuyển động và biểu cảm trên khuôn mặt con người.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, Origin M1 có thể nhíu mày, mỉm cười nhẹ, chớp mắt và di chuyển mắt theo cách khá tự nhiên. Chính những chuyển động quá giống người thật này lại khiến một bộ phận người xem cảm thấy “rợn người”.

Bên dưới lớp vật liệu silicone, Origin M1 sử dụng từ 25 đến 42 động cơ siêu nhỏ không chổi than. Các động cơ này co và giãn những “cơ nhân tạo”, qua đó tạo ra các biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.

Những động cơ siêu nhỏ, gần như không gây tiếng ồn, được thiết kế với độ chính xác cơ khí rất cao. Đôi mắt của robot còn được tích hợp camera ẩn bên trong đồng tử, cho phép thiết bị quan sát môi trường và theo dõi vật thể. Hệ thống microphone và loa cũng giúp Origin M1 có khả năng tương tác bằng giọng nói.

Giá lên tới 150.000 USD

Công nghệ phức tạp khiến Origin M1 không phải một món đồ chơi công nghệ dành cho số đông.

Phiên bản cao cấp nhất của đầu robot này có giá khoảng 150.000 USD, tương đương hơn 3,8 tỷ đồng. Với khả năng hiện tại, thiết bị chủ yếu vẫn giống một mẫu trình diễn công nghệ có thể đặt trên bàn để quan sát và trải nghiệm.

Tuy nhiên, AheadForm cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Startup Trung Quốc đang tiếp tục phát triển khả năng đồng bộ chuyển động môi với giọng nói. Công ty cũng muốn kết nối robot với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), để robot không chỉ hiểu con người nói gì mà còn nhận biết cách họ nói, từ đó lựa chọn giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt phù hợp khi phản hồi.

Nếu những công nghệ này tiếp tục được hoàn thiện, những robot hình người có ngoại hình gần như con người thật có thể sẽ không còn chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.

Theo OddCentral