Phim ảnh, ẩm thực và mỹ phẩm: Tân Thủ tướng Nhật thổ lộ tình yêu văn hóa Hàn Quốc

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tìm cách xoa dịu những lo ngại rằng quan hệ với Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng dưới thời bà lãnh đạo, khi bà bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho ẩm thực và văn hóa xứ kim chi.

“Tôi rất thích rong biển Hàn Quốc, cũng thường xuyên dùng mỹ phẩm Hàn Quốc. Tôi còn xem cả phim truyền hình Hàn nữa”, bà Takaichi, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong chính sách ngoại giao và an ninh, chia sẻ trong buổi họp báo khuya hôm 21/10 sau khi được bầu làm Thủ tướng cùng ngày.

Bà đưa ra bình luận này khi được hỏi về mối quan hệ song phương giữa Tokyo và Seoul, giữa bối cảnh nhiều người ở Hàn Quốc lo ngại việc bà Takaichi lên nắm quyền có thể khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn.

Bà Takaichi trong nhiều năm qua thường xuyên đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo – một địa điểm luôn gây tranh cãi trong quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc do gắn liền với quá khứ quân phiệt của Nhật.

Tuy nhiên, cuối tuần trước, bà đã không tham dự lễ hội mùa thu tại đền Yasukuni – một sự kiện mà bà từng có mặt trong các năm trước – dường như vì lo ngại tác động tiêu cực mà chuyến viếng thăm của một ứng viên thủ tướng có thể gây ra đối với quan hệ ngoại giao của Nhật Bản.

Trong buổi họp báo, bà Takaichi gọi Hàn Quốc là “quốc gia láng giềng quan trọng” và bày tỏ mong muốn sớm gặp Tổng thống Lee Jae-myung.

Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.

